"مايكروسوفت كوبايلوت" يتيح ميزتي الوضع الصوتي والتفكير العميق مجانًا دون قيود

أعلنت مايكروسوفت رسميًا إتاحة ميزتي الوضع الصوتي Copilot Voice والتفكير العميق Think Deeper في مساعدها الذكي كوبايلوت Copilot مجانًا ودون قيود، مما يتيح للمستخدمين فرصة خوض محادثات أعمق وأكثر تعقيدًا، بالإضافة إلى التفاعل مع الخدمة باستخدام أصواتهم. وتعتمد الميزتان على نموذج o1 من OpenAI.ويوفر الوضع الصوتي Copilot Voice طريقة طبيعية للتحدث مع المساعد الذكي كوبايلوت، إذ يمكن للمستخدمين مقاطعته في أثناء الإجابة بمجرد التحدث، مما يجعل التجربة أكثر واقعية وسلاسة. وتعد هذه الميزة مفيدة في الحالات التي تكون فيها الأيدي مشغولة، أو عند الرغبة في التدرب على المحادثات، مثل التحضير للمقابلات أو تحسين مهارات اللغة.وأما ميزة التفكير العميق Think Deeper، فهي مُخصصة للمحادثات المعقدة التي تتطلب تحليلات عميقة، وتفكيرًا إستراتيجيًا.وأُعلنت تلك الميزة أول مرة في تشرين الأول الماضي ضمن معاينة تجريبية محدودة، ثم أصبحت مجانية ومتاحة للجميع في كانون الثاني الماضي. وتقدم هذه الميزة إجابات أكثر تفصيلًا بناءً على احتياجات المستخدم.ومن الجدير بالذكر أن هاتين الميزتين ليستا حِكْرًا على مستخدمي كوبايلوت، إذ تتوفران أيضًا لمستخدمي ChatGPT، لكن OpenAI تجعل استخدامهما غير المحدود متاحًا فقط لمشتركي ChatGPT Plus الذين يدفعون 20 دولارًا شهريًا.وفي المقابل، تقدم مايكروسوفت Copilot Pro بالسعر نفسه، لكنها تتيح الآن بعضًا من أفضل مزاياه مجانًا ودون قيود في تطبيقاتها في الحواسيب والهواتف الذكية.ومع ذلك، أكدت مايكروسوفت أن مشتركي Copilot Pro سيحتفظون بأولوية الوصول إلى كافة المزايا في أثناء أوقات الذروة، بالإضافة إلى حصولهم على إمكانية تجربة المزايا التجريبية مبكرًا، والاستفادة من قدرات إضافية في تطبيقات Microsoft 365.