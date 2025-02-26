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تكنولوجيا وعلوم

إليكم أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات لعام 2025

Lebanon 24
26-02-2025 | 08:36
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يحتاج الجميع إلى تدوين بعض الأفكار من وقت لآخر. وتتيح لك تطبيقات تدوين الملاحظات القيام بذلك تمامًا ومزامنة مذكراتك بسلاسة مع جميع أجهزتك الأخرى. لكن ميزتها الحقيقية هي كيف تساعدك في تنظيم المعلومات والعثور عليها. وتوفر لك أفضل التطبيقات العديد من الخيارات المتقدمة، مثل إنشاء المجلدات ودفاتر الملاحظات، بالإضافة إلى ميزات البحث.
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- مايكروسوفت OneNote: حتى كتطبيق مجاني، يبرز OneNote كأفضل تطبيق لتدوين الملاحظات. فهو يحتوي على كل الميزات التي قد ترغب فيها، من الهيكل التنظيمي إلى المزامنة بين الأنظمة الأساسية إلى الملاحظات الصوتية والتعرف الضوئي على الحروف. وهو أول تطبيق يجب على معظم الأشخاص التفكير فيه عند البحث عن تطبيق لتدوين الملاحظات.

- تطبيق Joplin: يعد Joplin أقرب ما يكون إلى تطبيق تدوين الملاحظات المثالي إذا كنت تبحث عن شيء بسيط نسبيًا. إنه مجاني تمامًا ويخزن ملاحظاتك محليًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك إذا اخترت ذلك، على الرغم من أنه يمكنك الدفع لاستخدام التخزين السحابي الخاص بـ Joplin إذا كنت تفضل ذلك. والملاحظات التي تدونها في Joplin تشبه الطريقة التي تدون بها الملاحظات في دفتر ملاحظات ورقي.
 
- تطبيق Obsidian: هو تطبيق تدوين الملاحظات الأكثر مرونة، يحتوي على مئات المكونات الإضافية والموضوعات المصممة من قبل المستخدم وخيارات التخصيص الشاملة، حتى تتمكن من جعله يتصرف بالطريقة التي تريدها بالضبط. كما أنه يخزن الملفات محليًا على الجهاز لمزيد من الخصوصية.

- تطبيق Bear: هو تطبيق تدوين ملاحظات جميل لأجهزة iPad وiPhone  وأجهزةMac . وعلى الرغم من أن التطبيق يبدو بسيطًا للغاية، إلا أنه يحتوي على بعض الميزات المتقدمة مثل التعرف الضوئي على الحروف الذي يسمح لك بالبحث عن نص في الصور ومقص الويب الذي يسمح لك بحفظ محتوى صفحة الويب في التطبيق.

- تطبيق Evernote: سيطر Evernote ذات يوم على مساحة تدوين الملاحظات، ولا يزال تطبيقًا قويًا لتدوين الملاحظات. ويوفر Evernote ميزات مثل البحث بلغة عادية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتعرف الضوئي على الحروف، والملاحظات الصوتية. تتمثل مشاكله في الإصدار المجاني المحدود والخطط المدفوعة الباهظة الثمن للغاية.

- تطبيق Simplenote: 
يجسد هذا التطبيق شعار افعل شيئًا واحدًا جيدًا. فباستخدام Simplenote، تكتب ملاحظات نصية، وتزامنها مع أجهزة أخرى، وهذا كل شيء. وSimplenote  مجاني تمامًا، ويتضمن المزامنة، ولديه تطبيقات لكل منصات التشغيل. (إرم نيوز)
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