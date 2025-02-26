Meta تخطط لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بتكلفة تتجاوز 200 مليار دولار

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أفادت تقارير جديدة أن شركة Meta تدرس خطة طموحة لبناء حرم بيانات ضخم لدعم مشاريعها فى مجال الذكاء الاصطناعى، مع تقديرات تشير إلى أن التكلفة قد تتجاوز 200 مليار دولار، وفقًا لمصدر من The Information.مواقع محتملة واستعدادات ميدانيةتدرس Meta عدة مواقع محتملة لإنشاء مركز البيانات الجديد، تشمل لويزيانا، وايومنغ، وتكساس، حيث زار كبار التنفيذيين في الشركة هذه المواقع خلال هذا الشهر لتقييم جدواها.ورغم انتشار هذه الأخبار، رفض متحدث باسم Meta صحة التقارير، مشيرًا إلى أن خطط مراكز البيانات وإنفاق الشركة قد تم الكشف عنها سابقًا، مضيفًا أن أي حديث عن استثمارات جديدة هو مجرد “تكهنات بحتة”.استثمارات ضخمة فى الذكاء الاصطناعيتأتي هذه التقارير في ظل زيادة الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من قبل عمالقة التكنولوجيا:• في الشهر الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Meta، مارك زوكربيرغ، عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 65 مليار دولار في عام 2025 لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.• Microsoft تعتزم إنفاق 80 مليار دولار على مراكز البيانات في السنة المالية 2025.• Amazon تتوقع أن يتجاوز إنفاقها في عام 2025 75 مليار دولار، مقارنة بتقديرات 2024.السباق العالمى فى تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعىلم تكن Meta وحدها فى هذا السباق، حيث أعلنت عدة شركات تقنية كبرى عن استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات:• Apple كشفت عن خطط لاستثمار 500 مليار دولار فى الولايات المتحدة، تشمل توسيع مراكز البيانات فى كارولاينا الشمالية، آيوا، أوريغون، أريزونا، ونيفادا.• OpenAI، بالشراكة مع SoftBank، أطلقت مشروع Stargate، المخصص لبناء بنية تحتية جديدة للذكاء الاصطناعى، باستثمار يبلغ 500 مليار دولار على مدى أربع سنوات، مع ضخ أولى بقيمة 100 مليار دولار لإنشاء مراكز بيانات فى الولايات المتحدة.• Microsoft أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن استثمار 3 مليارات دولار فى الهند لدعم البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعى والتدريب.مع استمرار تصاعد الاستثمارات فى الذكاء الاصطناعى، يبدو أن المنافسة بين شركات التكنولوجيا الكبرى لن تتوقف عند بناء مراكز بيانات، بل ستمتد إلى تطوير بنية تحتية أكثر تقدمًا تدعم الجيل الجديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي. (اليوم السابع)