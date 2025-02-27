روسيا.. طريقة مبتكرة للحصول على خلايا لتجديد القرنية بعد الإصابة

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أعلنت الدكتورة أولغا بوفيشينكو مديرة مختبر تكنولوجيا الخلايا في معهد بحوث علم الغددالليمفاوية السريرية والتجريبية، أن العلماء حصلوا على خلايا لاستعادة شفافية القرنية بعد الإصابات.وتشير إلى أن التجارب التي أجريت على الحيوانات المخبرية أظهرت أن التعافي الكامل يحدث في غضون ثمانية أسابيع.وتقول: "لقد ابتكرنا طريقة لعزل هذه الخلايا وإنمائها في ظروف بيئية خاصة خارج الخلية بحيث يكون هناك ما يكفي منها لعملية الزرع. ثم عن طريق محفزات مستهدفة، نميز هذه الخلايا إلى خلايا قرنية - وهي الخلايا التي توجد أصلا في القرنية الطبيعية".ووفقا لها، يزيل الأطباء أثناء تصحيح الرؤية بالليزر، أجزاء من نسيج القرنية، وعادة ما يعاد تدويرها. وقد تمكن باحثون من مدينة نوفوسيبيرسك من استخدام هذه الأجزاء لإنشاء خلايا القرنية (Keratocytes)- الخلايا التي تحافظ على شفافية القرنية.وقد اختبر العلماء فعالية هذه الخلايا على 64 فأرا، حقن كل منهم بنوعين من الخلايا. استمرت المراقبة لمدة ثمانية أسابيع. واتضح أن الفئران التي تلقت حقنة الخلايا القرنية لم تستعيد فقط سمك القرنية بالكامل، الذي زاد بسبب الإصابة، بل وزادت شفافيتها أيضا.ووفقا لها، تسمح هذه الخلايا بتجنب تطور عملية التليف التي تحصل عادة في مكان الإصابة أثناء الترميم، وهو ما قد يؤدي إلى العمى. ويخطط العلماء لإجراء أعمال تجريبية عن نمذجة التليف والعلاج بالخلايا ومتابعة سير العلاج والنتائج. (روسيا اليوم)