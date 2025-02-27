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تكنولوجيا وعلوم
بعد سامسونغ وهواوي.. آيفون قابل للطي قريبًا!
Lebanon 24
27-02-2025
|
12:08
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كشف أحدث التسريبات تطوير شركة آبل سراً هاتف آيفون جديد ومبتكر، يختلف بشكل جذري عن أي هاتف سابق، ومن المتوقع إطلاقه قريباً جداً.
وحسب التسريبات، تستعد أبل لإطلاق نسختها من الهاتف القابل للطي، والذي يُتوقع أن يكون الأول من نوعه عالمياً دون تجاعيد على الشاشة.
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على الرغم من أن الهواتف القابلة للطي تتمتع بميزة شاشاتها الكبيرة التي يمكن طيها لتصبح مدمجة وسهلة الحمل والوضع في الجيب، فإن هذه الهواتف غالباً ما تعاني من مشكلة التجاعيد أو الطيات التي تظهر على الشاشة عند طيها.
وإذا صحت هذه التسريبات، ستتمكن آبل من اللحاق بمنافسيها الرئيسيين في صناعة الهواتف الذكية، مثل سامسونغ، هواوي، وغوغل، الذين سبق لهم إطلاق هواتف قابلة للطي.
ومن المتوقع أن تنتهي آبل من اختيار مورديها بحلول شهر نيسان المقبل، استعداداً لإطلاق هاتفها القابل للطي المنتظر، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية عن تقرير نشرته مجلة "إيت نيوز" الكورية المتخصصة في صناعة التكنولوجيا.
وكشف التقرير الكوري أنّ آبل ستبدأ في تصنيع أجزاء الهاتف في النصف الثاني من 2025، على أنّ يتم إطلاقه في النصف الثاني من 2026، أو على أغلب تقدير في أيلول 2026، تزامناً مع الكشف عن هاتف أيفون 18.
ووسط تصاعد التسريات، تواصل آبل الحفاظ على سرية تفاصيل إطلاق منتجاتها حتى اللحظة الأخيرة، حيث من المتوقع ألا تكشف عن أي تفاصيل بشأن حدث إطلاق آيفون 2025 إلا قبل أسبوع أو أسبوعين من الموعد المحدد.
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