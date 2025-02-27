Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. غوغل تطور ميزة جديدة في الترجمة

Lebanon 24
27-02-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1326899-638762973132244632.jpg
Doc-P-1326899-638762973132244632.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعمل غوغل على تطوير ميزة جديدة في خدمة الترجمة التابعة لها Google Translate تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين تفاعل المستخدمين مع الترجمات، وتوفير رؤى أعمق حول معاني النصوص المُترجمة.
Advertisement

ووفقًا لتقرير نشره موقع “أندرويد أوثوريتي” التقني، فقد اُكتشفت إشارات إلى هذه الميزة خلال تحليل لملف APK الخاص بتطبيق الخدمة، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين فهم الترجمات بنحو أفضل وتحسينها وفقًا لاحتياجاتهم.

وبعد إدخال النص في تطبيق الترجمة من غوغل Google Translate، سيظهر زر جديد يحمل اسم "طرح سؤال متابعة" أسفل نتائج الترجمة. وعند الضغط عليه، سيوفر التطبيق سياقًا إضافيًا حول الترجمة، موضحًا الفروقات اللغوية، وآلية عمل الذكاء الاصطناعي في إنتاج النص.

ويمكن للمستخدمين تعديل الترجمة عبر خيارات مثل "رسمي"و "مُبسّط" و "غير رسمي" و"إعادة الصياغة"، و"اختلافات إقليمية"، مما يسمح بضبط نبرة النص المُترجَم وأسلوبه وفقًا للسياق المطلوب.

ويتيح التطبيق إمكانية الاستماع إلى الترجمة عبر أيقونة الصوت، مما يساعد المستخدمين في تعرّف النطق والأسلوب، كما تتوفر أزرار التقييم لقياس جودة الترجمة.

وتقدم الميزة المنتظرة ملاحظات ثقافية، وشروحات نحوية، وبيانات حول الفروقات الإقليمية، مما يساعد في فهم كيفية اختلاف الترجمات حسب السياق أو الموقع الجغرافي.

وتختبر جوجل الترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أحدث إصدارات تطبيق Google Translate في الأجهزة المحمولة، لكنها لم تُطرح لكافة المستخدمين حتى الآن. ومن المتوقع إعلان توفرها رسميًا عند الانتهاء من تطويرها كاملةً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:51 | 2025-02-27
15:30 | 2025-02-27
12:08 | 2025-02-27
10:31 | 2025-02-27
07:23 | 2025-02-27
06:46 | 2025-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24