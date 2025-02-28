مزايا جديدة من "آبل" لحماية الأطفال

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أعلنت شركة آبل خططها لإضافة مجموعة من مزايا حماية الأطفال، وتشمل السماح للآباء بمشاركة الفئات العمرية لأطفالهم مع التطبيقات، وتحديث نظام التصنيفات العمرية في متجر التطبيقات “آب ستور”، وتسهيل عملية إنشاء “حسابات الأطفال”.وأكدت الشركة أن هذه المزايا ستُطرح في وقتٍ لاحق من العام الجاري.وتأتي هذه الخطوة وسط دعوات متزايدة من شركات مثل ميتا وسناب وإكس لتحميل أنظمة التشغيل ومتاجر التطبيقات مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين.وأفادت تقارير بأن آبل وقفت ضد مشروع قانون مقترح في ولاية لويزيانا الأميركية كان سيفرض عليها تطبيق قيود عمرية أكثر صرامة.وأوضحت الشركة أن التحقق من العمر “على مستوى متجر التطبيقات” ليس الحل الأمثل، إذ يتطلب ذلك من المستخدمين مشاركة “معلومات شخصية حساسة”، وهو ما يتعارض مع معايير الخصوصية والأمان التي تتبناها.ويعدّ نظام مشاركة العمر الجديد خطوة في هذا الاتجاه دون الوصول إلى التحقق الكامل من هوية المستخدم. فمن خلال هذه الميزة، يمكن للآباء السماح لأطفالهم بمشاركة الفئة العمرية المرتبطة بحساباتهم مع مطوري التطبيقات، على أن يحدث ذلك فقط بموافقة الوالدين، مع إمكانية تعطيل المشاركة في أي وقت، وتؤكد آبل أن هذه الميزة لن تكشف عن تواريخ الميلاد الفعلية للأطفال.وسيتمكن المطورون من طلب الفئات العمرية باستخدام واجهة برمجية جديدة، وصفتها آبل بأنها “أداة دقيقة ومحدودة تحافظ على الخصوصية، وتساعد المطورين الذين يحتاجون إليها”.وفيما يخص التصنيفات العمرية في متجر التطبيقات، ستضاف فئة جديدة ليصبح عددها 5 فئات، وهي: +4، +9، +13، +16، و+18. كما سيتعين على المطورين توضيح إذا كانت تطبيقاتهم تحتوي على محتوى ينشره المستخدمون، أو إعلانات قد تعرض محتوى غير مناسب، بالإضافة إلى الإشارة إلى توفر أدوات تحكم داخلية للمحتوى.وأكّدت آبل أن التطبيقات التي تتجاوز الحد العمري الذي حدده الآباء في إعدادات حسابات أطفالهم لن تظهر في أماكن العرض داخل المتجر.وأما “حسابات الأطفال”، فستوفر آبل لها عملية إعداد جديدة تتيح للآباء تصحيح العمر المرتبط بالحساب في حال إدخاله بنحو غير دقيق في أثناء الإعداد الأولي.