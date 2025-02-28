Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مزايا جديدة من "آبل" لحماية الأطفال

Lebanon 24
28-02-2025 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1327032-638763344533853391.jpg
Doc-P-1327032-638763344533853391.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة آبل خططها لإضافة مجموعة من مزايا حماية الأطفال، وتشمل السماح للآباء بمشاركة الفئات العمرية لأطفالهم مع التطبيقات، وتحديث نظام التصنيفات العمرية في متجر التطبيقات “آب ستور”، وتسهيل عملية إنشاء “حسابات الأطفال”.
Advertisement

وأكدت الشركة أن هذه المزايا ستُطرح في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

وتأتي هذه الخطوة وسط دعوات متزايدة من شركات مثل ميتا وسناب وإكس لتحميل أنظمة التشغيل ومتاجر التطبيقات مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين.

وأفادت تقارير بأن آبل وقفت ضد مشروع قانون مقترح في ولاية لويزيانا الأميركية كان سيفرض عليها تطبيق قيود عمرية أكثر صرامة.

وأوضحت الشركة أن التحقق من العمر “على مستوى متجر التطبيقات” ليس الحل الأمثل، إذ يتطلب ذلك من المستخدمين مشاركة “معلومات شخصية حساسة”، وهو ما يتعارض مع معايير الخصوصية والأمان التي تتبناها.

ويعدّ نظام مشاركة العمر الجديد خطوة في هذا الاتجاه دون الوصول إلى التحقق الكامل من هوية المستخدم. فمن خلال هذه الميزة، يمكن للآباء السماح لأطفالهم بمشاركة الفئة العمرية المرتبطة بحساباتهم مع مطوري التطبيقات، على أن يحدث ذلك فقط بموافقة الوالدين، مع إمكانية تعطيل المشاركة في أي وقت، وتؤكد آبل أن هذه الميزة لن تكشف عن تواريخ الميلاد الفعلية للأطفال.

وسيتمكن المطورون من طلب الفئات العمرية باستخدام واجهة برمجية جديدة، وصفتها آبل بأنها “أداة دقيقة ومحدودة تحافظ على الخصوصية، وتساعد المطورين الذين يحتاجون إليها”.

وفيما يخص التصنيفات العمرية في متجر التطبيقات، ستضاف فئة جديدة ليصبح عددها 5 فئات، وهي: +4، +9، +13، +16، و+18. كما سيتعين على المطورين توضيح إذا كانت تطبيقاتهم تحتوي على محتوى ينشره المستخدمون، أو إعلانات قد تعرض محتوى غير مناسب، بالإضافة إلى الإشارة إلى توفر أدوات تحكم داخلية للمحتوى.

وأكّدت آبل أن التطبيقات التي تتجاوز الحد العمري الذي حدده الآباء في إعدادات حسابات أطفالهم لن تظهر في أماكن العرض داخل المتجر.

وأما “حسابات الأطفال”، فستوفر آبل لها عملية إعداد جديدة تتيح للآباء تصحيح العمر المرتبط بالحساب في حال إدخاله بنحو غير دقيق في أثناء الإعداد الأولي.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2025-02-28
23:51 | 2025-02-27
23:00 | 2025-02-27
15:30 | 2025-02-27
12:08 | 2025-02-27
10:31 | 2025-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24