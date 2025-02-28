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تكنولوجيا وعلوم

بخطوات بسيطة.. هكذا تتمكن من الوصول إلى القائمة السرية على "أندرويد"

Lebanon 24
28-02-2025 | 14:00
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يحتوي نظام تشغيل أندرويد على العديد من المزايا المخفية خلف رموز اتصال مخصصة تسمح بالوصول إلى مجموعة كبيرة من التطبيقات والإعدادات التي لا يمكن للمستخدمين العاديين الوصول إليها.

وبعض هذه الرموز عالمية، ما يعني أنك ستحصل على النتيجة المطلوبة على أي جهاز، سواء كان هاتفًا رخيصًا أو أحد أفضل هواتف أندرويد.
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ومن بين هذه الرموز، مجموعة من الأرقام التي اذا كتبتها في واجهة الإتصال ستفتح قائمة سرية أكثر تفصيلًا من القائمة التقليدية المتاحة في هاتف أندرويد الخاص بك.

بنية أكواد مخفية

تعد ما يسمى جزءًا أساسيًا من مخطط واجهة الأجهزة. وتبدأ هذه الكودات عادة برمز النجمة (*) متبوعة بأرقام تتكون من أوامر أو بيانات.

كما يمكن فصل مجموعات الأرقام بعلامات نجمية إضافية. 

وتنتهي هذه الكودات برمز التجزئة (#)، ولكن قد تنتهي بعلامة النجمة أيضًا.

وللوصول إلى بعض مزايا الهاتف عليك الاتصال بالكودات المخفية على تطبيق الاتصال الهاتفي الأساسي لاستدعاء الإجراء المقابل.

كود القائمة السرية

هنالك أربعة أحرف تحتاج إلى الاتصال بها على هاتفك أندرويد للحصول على قائمة سرية مخفية.

للقيام بذلك ستحتاج إلى فتح تطبيق مكالمات الهاتف الخاص بك.

بمجرد الوصول إلى هناك وكتابة #*0#* ستحصل على قائمة التشخيص السرية المخفية هذه. 

ومن خلالها يمكنك تشخيص أي مشكلات قد تكون لديك في هاتفك. على سبيل المثال ستحصل على خيارات مختلفة يمكنك الاختيار من بينها للنظر في كيفية تشغيل أجزاء معينة من جهازك مثل التحقق من الكاميرا الأمامية، ويمكنك اختبار مكبر الصوت، وأيضًا التحقق من أن الألوان في شاشتك تعمل جيدًا وبشكل مشرق وغيرها الكثير.

مع العلم بأنه للخروج من هذه القائمة السرية يجب أن تضغط زر إيقاف التشغيل. 
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