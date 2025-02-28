4 أحرف إذا كتبتها تؤدي إلى تعطل الهاتف.. تحذير لمستخدمي "آيفون"!

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فإذا كتبتها في شريط البحث في تطبيق الإعدادات أو في شريط البحث في بحث المكتبة، فسيؤدي ذلك إلى تعطل نظام الجهاز. والأحرف الأربعة هي الظاهرة بين المزدوجين (“”::). مع العلم أنه إذا كان هاتفك يعمل بآخر تحديث iOS، فإن كتابة هذه الأحرف لن تؤدي إلى تعطله.وهذا يدل على أهمية تنزيل آخر التحديثات، كونها تجلب أيضًا إصلاحات للأخطاء التي تظهر على الأجهزة.ومع ذلك، لا داعي للذعر إذا حدث هذا، لأن الخطأ لحسن الحظ لا يسبب أي ضرر دائم أو مشاكل كبيرة للهاتف.فقط سيتعطل لفترة وجيزة، ما يتسبب في تحول الشاشة إلى اللون الأسود قبل إعادة التحميل.وستظهر عجلة التخزين المؤقت لفترة من الوقت حتى تعود وتظهر شاشة القفل أخيرًا.وقال الخبراء إن هذا الخطأ ليس شيئًا يجب على المستخدمين القلق بشأنه كثيرًا، فهم لا يعتقدون أنه مشكلة أمنية أو شيء يمكن أن يكون خطيرًا.مع ذلك، هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف تعطل أجهزة آيفون لأسباب غريبة.فقد اكتشف مستخدمو أبل في عام 2015 أن سلاسل نصية معينة يمكن أن تؤدي إلى حدوث مشكلات في تطبيق الرسائل على هواتفهم.وانتهى الأمر بالمخادعين إلى إرسال سطر من النص إلى الأشخاص لقفل هواتفهم، والطريقة الوحيدة التي يمكن بها إلغاء قفل الهاتف هي إذا أرسل المرسل رسالة أخرى إليهم.وفي عام 2018، حدثت مشكلة أخرى تتعلق بالتعطل عند إرسال حرف باللغة الهندية، ما قد يؤدي إلى توقف الهاتف مؤقتًا عن العمل.ومع ذلك، فقد قامت أحدث إصدارات أنظمة تشغيل iOS بحل هذه المشكلات.ولإصلاح هذا الخطأ المزعج ينصح بتنزيل آخر تحديث من أبل iOS على هاتفك، لأنه يعمل على إصلاح كل هذه الفوضى ويتضمن إصلاح أخطاء مهمة أخرى ويعالج مشكلة تمنع تمكين أو تعطيل الحماية المتقدمة للبيانات.