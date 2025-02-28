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تكنولوجيا وعلوم
رسميًا.. آبل تطرح هاتف "iPhone 16e" للبيع
Lebanon 24
28-02-2025
|
23:00
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أطلقت آبل رسميًا هاتفها الجديد iPhone 16e، الذي يُعد أرخص إصدار في سلسلة هواتف آيفون 16، وهو متاح الآن للبيع في 59 دولة ومنطقة حول العالم.
ويمكن شراء الهاتف من متاجر آبل الرسمية أو شركات الاتصالات المتعاقدة معها، أو عبر الموزعين المعتمدين في الدول التي يتوفر فيها الهاتف الجديد.
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ومن الجدير بالذكر أن هاتف iPhone 16e بات مُتاحًا بالفعل في عدة دول عربية، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.
وبالإضافة إلى ذلك، يتوفر الهاتف أيضًا في أستراليا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند واليابان وماليزيا والمكسيك وكوريا الجنوبية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وكانت آبل قد فتحت باب الحجز الأولي للهاتف قبل أسبوع قبل إتاحته للبيع بنحو رسمي بسعر يبدأ من نحو 600 دولارٍ أمريكي، أو ما يعادل ذلك تقريبًا بالعملات المحلية.
ويتميز هاتف iPhone 16e بتصميم يجمع بين مظهر هاتف آيفون 14 من الجهة الأمامية وآيفون 8 من الجهة الخلفية، لكنه يأتي مزودًا بأحدث معالج من آبل، وهو معالج A18، مع شاشة قياسها 6.1 إنشات من نوع OLED، لها نتوء علوي “نوتش”، وكاميرا خلفية واحدة بدقة قدرها 48 ميجابكسل.
ويدعم الهاتف مودم الاتصالات الجديد C1 من آبل، الذي يوفر اتصالًا بشبكات الجيل الخامس 5G، والأقمار الصناعية لخدمات الطوارئ SOS والرسائل، والعثور على الجهاز عبر الأقمار الصناعية، كما أنه أقل استهلاكًا لطاقة البطارية، وفقًا لآبل.
ومن المتوقع أن يصل الهاتف إلى 21 سوقًا إضافية الأسبوع المقبل، مما يعزز توفره عالميًا كخيار اقتصادي في سلسلة آيفون الجديدة.
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