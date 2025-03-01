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تكنولوجيا وعلوم
قريبا جدا.. إطلاق "Galaxy S25 Edge" أنحف هواتف سامسونغ
Lebanon 24
01-03-2025
|
01:00
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كشفت تقارير حديثة أن شركة سامسونغ الكورية الجنوبية للإلكترونيات قد تطلق أنحف هواتفها الذكية "Galaxy S25 Edge" في وقت قريب للغاية.
ونقلت صحيفة "The Seoul Economic Daily" الكورية الجنوبية عن مصادر مطلعة على خطط "سامسونغ" قولها إن الهاتف قد تطلقه الشركة في 16 نيسان المقبل.
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ويتوافق هذا التاريخ المتوقع مع تعليق سابق من أحد المديرين التنفيذيين في "سامسونغ"، الذي قال إن الهاتف قد يُطلق في "حوالي نيسان"، بحسب تقرير لموقع "Android Authority" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.
ولن تنظم "سامسونغ" حدث إطلاق كامل لهاتف "Galaxy S25 Edge"، بل ستكشف عنه في حدث "Unpacked" عبر الإنترنت فقط.
وكشفت "سامسونغ" عن الهاتف النحيف بشكل موجز في كانون الثاني الماضي عند إطلاق سلسلة هواتف "Galaxy S25"، لكنها لم تذكر أي تفاصيل عنه.
وتشير التقارير إلى أن الهاتف سيكون متاحًا بألوان الأزرق الفاتح، الأسود، والفضي، ومن المحتمل أن يُطرح للبيع في أيار.
وسيأتي الهاتف بمعالج "Snapdragon 8 Elite" من شركة كوالكوم، وبذاكرة وصول عشوائي تبلغ 12 غيغابايت، وسعة تخزين تبلغ 256 غيغابايت، وبطارية بقدرة 4000 مللي أمبير في الساعة.(العربية)
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