Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

شركة "ميتا" تطرد 20 موظفا.. إليكم السبب

Lebanon 24
01-03-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1327397-638763973999598578.jpg
Doc-P-1327397-638763973999598578.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قامت شركة "ميتا" الأميركية بطرد 20 موظفا قاموا بتسريب معلومات سرية عن الشركة، حسب موقع The Verge.

وقال ديف أرنولد، المتحدث باسم "ميتا": "نتيجة للتحقيقات، تم طرد حوالي 20 موظفا لنشرهم معلومات سرية خارج الشركة، ونتوقع أن يأتي المزيد. نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد وسنواصل اتخاذ الإجراءات عند تحديد التسريبات".
Advertisement

ولم تكشف الشركة عن هويات الموظفين المفصولين أو ما هي المعلومات المسربة.

وفي كانون الثاني الماضي، ذكرت المصادر نفسها أن وسائل الإعلام سربت محتويات مذكرة داخلية لشركة ميتا، تحظر الكشف عن المعلومات الداخلية للشركة.

ويرجع هذا القرار إلى حقيقة تسرب معلومات سابقا في الانترنت حول خطاب ألقاه رئيس الشركة مارك زوكربيرغ على الموظفين، والذي علق فيه بشكل خاص على السياسة الجديدة للشركة والتغييرات في الإشراف على المحتوى على خلفية إلغاء ما يسمى بسياسات التنوع والمساواة والشمول (DEI) في الحكومة الأميركية.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:00 | 2025-03-01
01:00 | 2025-03-01
23:00 | 2025-02-28
16:10 | 2025-02-28
14:00 | 2025-02-28
10:40 | 2025-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24