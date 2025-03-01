شركة "ميتا" تطرد 20 موظفا.. إليكم السبب

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قامت شركة "ميتا" الأميركية بطرد 20 موظفا قاموا بتسريب معلومات سرية عن الشركة، حسب موقع The Verge.وقال ديف أرنولد، المتحدث باسم "ميتا": "نتيجة للتحقيقات، تم طرد حوالي 20 موظفا لنشرهم معلومات سرية خارج الشركة، ونتوقع أن يأتي المزيد. نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد وسنواصل اتخاذ الإجراءات عند تحديد التسريبات".ولم تكشف الشركة عن هويات الموظفين المفصولين أو ما هي المعلومات المسربة.وفي كانون الثاني الماضي، ذكرت المصادر نفسها أن وسائل الإعلام سربت محتويات مذكرة داخلية لشركة ميتا، تحظر الكشف عن المعلومات الداخلية للشركة.ويرجع هذا القرار إلى حقيقة تسرب معلومات سابقا في الانترنت حول خطاب ألقاه رئيس الشركة مارك زوكربيرغ على الموظفين، والذي علق فيه بشكل خاص على السياسة الجديدة للشركة والتغييرات في الإشراف على المحتوى على خلفية إلغاء ما يسمى بسياسات التنوع والمساواة والشمول (DEI) في الحكومة الأميركية.