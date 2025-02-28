من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)

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روجت شركة Vivo لهاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات وتقنيات تجعله من بين أفضل هواتف أندرويد الذكية.وحصل هاتف QOO Neo 10R على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (163.7/75.9/8) ملم.وشاشته جاءت من نوع AMOLED، مقاسها 6.78 بوصة، دقة عرضها (1260/2800) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 453 بيكسل/الإنش، وتعمل مع ميزة Always-on display.يعمل الهاتف بنظام Android 15، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 735، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعات تصل إلى 512 غيغابايت.كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل.وحصل الجهاز على منفذين لشرئاح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 6400 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط.(روسيا اليوم)