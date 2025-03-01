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تكنولوجيا وعلوم
هل تطلق شركة OpenAI تطبيقًا للتواصل الاجتماعي؟
Lebanon 24
01-03-2025
|
06:30
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أثار طرح عرض إيلون ماسك بشأن شراء OpenAI جدلاً واسعًا، والذى من شأنه جعل الرئيس التنفيذي سام ألتمان يلمح إلى أن OpenAI قد تطرح منصة وسائط اجتماعية جديدة ، قائلا:"إنه إذا كانت فيسبوك تتطلع إلى دخول أراضى OpenAI، فسوف تفعل الشىء نفسه".
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ووفقًا للتقارير تخطط Meta لإصدار تطبيق منفصل لـ Meta AI، والذى من المتوقع أن يتنافس مع تطبيق ChatGPT، وبمجرد انتشار الأخبار، لجأ ألتمان إلى X (تويتر سابقًا)، قائلا: "حسنًا، ربما نصنع تطبيقًا اجتماعيًا" .
وتذهب التوقعات إلى أن Meta كانت تخطط لطرح تطبيقات منفصلة لبعض الميزات ، حيث تهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة من حالة عدم اليقين المحيطة بوجود TikTok في الولايات المتحدة، وتقديم تجربة مماثلة لتمرير الفيديو.
ومن المقرر أن يصبح تطبيق Meta AI تطبيقًا مستقلًا إلى جانب Facebook وInstagram وWhatsApp ، وذكر التقرير أن Meta تخطط لإطلاق التطبيق في الربع الثاني من هذا العام ، وتمثل هذه الخطوة خطوة مهمة في استراتيجية الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج لوضع Meta كشركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية العام، متجاوزة منافسين مثل OpenAI وAlphabet.
وعلى عكس أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية الأخرى مثل ChatGPT وPerplexity، لا يمكن الوصول إلى Meta AI حاليًا إلا من خلال موقع Meta على الويب وتطبيقاتها، بما في ذلك Facebook وWhatsApp، وبينما يمكن لقاعدة مستخدمي Meta الواسعة بالفعل التفاعل مع الذكاء الاصطناعي داخل هذه المنصات، فإن التطبيق المستقل قد يكون فوزًا.
وتستكشف Meta أيضًا نموذج اشتراك مدفوع لـ Meta AI، على غرار الطريقة التي تقدم بها OpenAI وMicrosoft وصولاً متميزًا إلى الإصدارات المتقدمة من ChatGPT وCopilot مقابل رسوم شهرية، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.
(اليوم السابع)
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