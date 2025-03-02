بالصورة.. "بلو غوست" الأميركية تهبط على سطح القمر

هبطت مركبة الفضاء "بلو غوست" التابعة لشركة "فايرفلاي إيروسبيس" الأميركية الخاصة على سطح القمر، اليوم الأحد، لإجراء تجارب لصالح وكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

وتحمل المركبة القمرية الخاصة مثقابا ومكنسة كهربائية وأدوات علمية أخرى لصالح وكالة ناسا على سطح القمر، في أحدث خطوة ضمن سلسلة من الشركات الخاصة التي تتطلع إلى بدء أعمالها على القمر قبل مهمات رواد الفضاء المقبلة.



وهبطت مركبة الفضاء "بلو غوست" من مدار القمر باستخدام نظام الطيار الآلي، مستهدفة منحدرات قبة بركانية قديمة على الحافة الشمالية الشرقية للجانب القريب من القمر.

وجاء تأكيد هبوط المركبة من مركز التحكم في المهمة التابع للشركة، خارج مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية، بعد تنفيذ العملية على بعد نحو 225 ألف ميل (360 ألف كيلومتر).



وقال مركز التحكم في المهمة "لقد هبطنا على القمر"، مضيفا أن المركبة في وضع "مستقر". (روسيا اليوم)