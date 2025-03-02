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تكنولوجيا وعلوم
"أونر" الصينية تعلن استثمار 10 مليارات دولار لدعم أجهزتها بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
02-03-2025
|
13:44
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قال الرئيس التنفيذي لشركة أونر الصينية للهواتف الذكية جيمس لي يوم الأحد إن الشركة ستنفق 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي لأجهزتها بينما تستعد للإدراج العام.
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وقال لي في كلمة بالمعرض العالمي للهواتف المحمولة في مدينة برشلونة الإسبانية إن "أونر"، التي يقع مقرها في مدينة شنتشن الصينية وكانت تابعة لشركة هواوي، تسعى إلى التوسع من كونها شركة هواتف ذكية في المقام الأول إلى تطوير نظام يدعم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة التي يمكن حملها.
وقالت أونر في كانون الأول إنها أتمت عملية إعادة هيكلة لمساهميها ما جعلها أقرب إلى خطوة الطرح العام الأولي، غير أنها لم تكشف عن جدول زمني لتنفيذ ذلك.
ويأتي إعلان "أونر" وسط طفرة في الاستثمار الصيني بمجال الذكاء الاصطناعي نتيجة للاهتمام بالنماذج اللغوية الكبرى منخفضة التكلفة التي طرحتها شركة ديب سيك الناشئة.
وأوردت رويترز في آب أن أونر تتلقى مستوى عاليا من الدعم من الحكومة المحلية في شنتشن فيما يختص بتمويل البحوث والتطوير والإعفاءات الضريبية ودعم التوسع في الخارج. (العربية)
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