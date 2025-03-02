بعد DeepSeek.. شركات الذكاء الاصطناعي تتسابق نحو "تقنية التقطير"

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تتجه شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، بما في ذلك OpenAI ومايكروسوفت وMeta، إلى عملية تُعرف باسم "التقطير" في السباق العالمي لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي أقل تكلفة للمستهلكين والشركات، وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز".وذكرت الصحيفة البريطانية أن تقنية التقطير لفتت الأنظار على نطاق واسع بعد أن استخدمتها شركة DeepSeek الصينية لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي قوية وفعالة، مستندة إلى أنظمة مفتوحة المصدر طرحتها شركتا Meta وAlibaba المنافسة.وأضافت أن هذا الإنجاز "هز الثقة" في ريادة وادي السيليكون في مجال الذكاء الاصطناعي، ما دفع مستثمري وول ستريت إلى سحب استثمارات بمليارات الدولارات في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة.ومن خلال تقنية "التقطير"، تعتمد الشركات على نموذج لغوي ضخم يُعرف باسم "المُعلم"، الذي يقوم بتوليد الكلمة المحتملة التالية في الجملة.ويقوم نموذج "المُعلم" بتوليد بيانات تُستخدم في تدريب نموذج أصغر يُعرف بـ"الطالب"، ما يساعد على نقل المعرفة والتنبؤات بسرعة من النموذج الأكبر إلى النموذج الأصغر، بحسب "فاينانشيال تايمز".و"التقطير" هو ممارسة شائعة في مجال التعلّم الآلي، إذ يستخدم مطوّرو البرمجيات هذه التقنية للحصول على أداء أفضل على نماذج أصغر باستخدام مخرجات من نماذج أكبر وأكثر كفاءة، ما يسمح لهم بتحقيق نتائج مماثلة في مهام محددة بتكلفة أقل بكثير.ورغم استخدام تقنية التقطير على نطاق واسع لسنوات، فإن التطورات الأخيرة دفعت خبراء القطاع إلى الاعتقاد بأن هذه العملية ستصبح على نحو متزايد "ميزة" للشركات الناشئة التي تبحث عن طرق فعالة منخفضة التكلفة لتطوير تطبيقات تعتمد على هذه التقنية.