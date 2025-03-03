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تكنولوجيا وعلوم
إنستغرام تؤجل طرح تطبيقها المنافس لـCapCut
Lebanon 24
03-03-2025
|
02:00
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أجّل إنستغرام طرح تطبيق Edits لتحرير مقاطع الفيديو لمنصات الهواتف المحمولة، والذي يهدف إلى منافسة تطبيق CapCut المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، مالكة تطبيق تيك توك.
وفي كانون الثاني الماضي، أعلن إنستغرام عزمه إطلاق التطبيق الجديد في 13 آذار لكن صفحة الطلب المسبق على متجر أبل أظهرت أنه من المتوقع إطلاقه في 31 أذار أي بعد أسبوعين من التاريخ الأصلي.
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وبحسب موقع "9to5mac"، لا توجد أي معلومات من Meta عن سبب تأخير الإطلاق.
وكان الرئيس التنفيذي لانستغرام آدم موسيري، وصف تطبيق Edits في وقت سابق بأنه أداة للأشخاص "الشغوفين بصنع مقاطع الفيديو" باستخدام هواتفهم.
وأشار إلى أن التطبيق عبارة عن "مجموعة كاملة من الأدوات الإبداعية"، وسيقدم بجانب أدوات التحرير ميزات عدة، مثل تحسين جودة الفيديو وإمكانية مشاركة المسودات مع الأصدقاء والمبدعين الآخرين، وسهولة النشر على إنستغرام.
وسيتيح تطبيق Instagram Edits للمستخدمين اقتصاص مقاطع الفيديو، ودمج مقاطع متعددة، وإضافة الأصوات والتعليق الصوتي، وإنشاء ترجمات.
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