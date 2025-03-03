شاومي تطلق سلسلة هواتف Xiaomi 15 عالميًا

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بعد إطلاقها رسميًا في الصين، أعلنت شاومي رسميًا خلال مؤتمر MWC 2025 بدء إطلاق هواتف Xiaomi 15 و Xiaomi 15 Ultra الرائدة في الأسواق العالمية مع بعض الاختلافات عن الإصدارات الصينية، خاصةً في سعة البطارية وخيارات الألوان.وأصبح هاتف Xiaomi 15 Ultra متاحًا عالميًا ببطارية سعتها 5,410 ميلي أمبير، مقارنةً بـ 6,000 ميلي أمبير في النسخة الصينية، لكنه ما زال يدعم تقنية الشحن السريع HyperCharge بقوة قدرها 90 واطًا سلكيًا، و 80 واطًا لاسلكيًا.وتختلف خيارات الألوان أيضًا، إذ يتوفر هاتف Xiaomi 15 Ultra عالميًا بثلاثة ألوان، وهي الأبيض والأسود والفضي فقط.ويتميز الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وهيكل مصنوع من الألمنيوم مع زجاج Xiaomi Shield Glass 2.0 المقاوم للصدمات، الذي تؤكد الشركة أنه أقوى بـ 16 مرة من الزجاج التقليدي.ويحتوي هاتف Xiaomi 15 Ultra على شاشة AMOLED قياسها 6.73 إنشات بدقة قدرها 3200×1440 بكسلًا، تدعم معدل تحديث متغيرًا بين هرتزٍ واحد و 120 هرتزًا، وسطوعًا يصل إلى 3,200 شمعة.ويقدم الهاتف نظام تصوير متطورًا طوّرته شاومي بالتعاون مع شركة Leica المتخصصة في صناعة البصريات، ويتضمن كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، مع مستشعر حجمه إنش واحد، وتقنية OIS للتثبيت البصري.ويضم نظام التصوير أيضًا كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا Telephoto مكبّرة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا بيريسكوب مكبّرة بدقة قدرها 200 ميغابكسل للتقريب البصري حتى 4.3 مرات دون فقدان الجودة، بالإضافة إلى تقنيات تصوير متقدمة.وإلى جانب إصدار Ultra، بدأت شاومي أيضًا إطلاق هاتف Xiaomi 15 في الأسواق العالمية، وهو يأتي ببطارية مختلفة أيضًا مقارنة بالإصدار الصيني، إذ تبلغ سعتها 5,240 ميلي أمبير بدلًا من 5,400 ميلي أمبير.