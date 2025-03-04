لأول مرة في العالم.. استراليا تكشف عن حاسوب بيولوجي

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كشفت الشركة الأسترالية Cortical Labs عن جهاز CL1، وهو حاسوب بيولوجي يجمع بين خلايا الدماغ البشري وأجهزة سيليكونية من شأنها تشكيل شبكات عصبية.ويمكن لهذه الشبكات العصبية أن تتطور وتتكيف مع البيئة، على غرار الكائنات الحية.وقال لوز بلاين، أحد المشاركين في المشروع: "نحن ننظر إلى ابتكارنا بصفته شكلا جديدا من أشكال الحياة، أو شيء يشبه الحيوان أو الإنسان. ونحن نتعامل مع الذكاء الاصطناعي انطلاقا من منظور هندسي حيث نستخدم الخلايا العصبية البيولوجية كأساس، ولكننا نرتّبها بطريقة جديدة تماما."وحسب المطورين، فإن هذه التكنولوجيا تتميز بسرعة ومرونة مذهلة في التعلم. وبفضل هذه الصفات تتفوق إلى حد بعيد على الرقاقات السيليكونية الكلاسيكية التي تُستخدم لتدريب نماذج اللغة الكبيرة الحديثة مثل ChatGPT.وتم إطلاق نظام يسمى الذكاء البيولوجي الاصطناعي (SBI) في برشلونة في 2 مارس 2025، وهو يَعد بأن يكون أكثر ديناميكية واستدامة وكفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة بالبدائل الحالية.يجمع حاسوب CL1 بين الخلايا العصبية الحية من دماغ الإنسان التي تم زراعتها في المختبر، مع مصفوفة مستوية تتكون من 59 قطبا كهربائيا، مما يتيح التحفيز ثنائي الاتجاه وقراءة الإشارات. ويدعم النظام صحة الخلايا، ويستهلك الوحدة بأكملها 850-1000 واط من الطاقة فقط.وتمكن التكنولوجيا الخلايا من تشكيل شبكات عصبية تتطور باستمرار، وهي قادرة على التعلم الذاتي والتكيف مع البيئة المحيطة بها.وكان الفريق البحثي قد كشف في وقت سابق من عام 2022،"عن دماغ قادر على تحسين نفسه"، حيث تم تدريب 800.000 خلية عصبية من خلايا البشر والفئران على أداء لعبة فيديو. والآن سيحصل الباحثون وبفضل تسويق CL1 على فرصة لدراسة مجموعة واسعة من التطبيقات، بدءا من تطوير الأدوية والاختبارات السريرية وحتى إنشاء أنظمة تحكم ذاتية.وقال بريت كاغان رئيس المشروع: "الإصدار الحالي هو تقنية مختلفة تماما. واستخدمنا سابقا شريحة CMOS التي وفرت سرعة قراءة عالية، لكنها لم تسمح بمراقبة حالة الخلايا. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن من الممكن التحكم في تراكم الشحنات أثناء التحفيز أو موازنة اللوحة، مما أدى إلى الشحن الزائد أثناء التحفيز لفترات طويلة وإلحاق أضرار بالخلايا".يذكر أن خلايا الدماغ يتم الحصول عليها من الخلايا الجذعية الخاصة بطريقتين: حيث تحاكي الطريقة الأولى ظروف التطور داخل الرحم باستخدام جزيئات صغيرة، والطريقة الثانية تنشط الجينات التي تحولها إلى خلايا عصبية. ثم يتم وضع هذه الخلايا على قاعدة سيليكون، حيث تبدأ في العمل كحاسوب حقيقي باستخدام المحفزات الكهربائية. كما طور المهندسون منصة سحابية تسمى Whotware-as-A-Service (WAAS) يمكن من خلالها استئجار قوة الحوسبة لجهاز CL1. (روسيا اليوم)