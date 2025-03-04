مزايا جديدة لـ Gemini من غوغل.. تعرف إليها

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كشفت غوغل عن مزايا جديدة لمساعدها الذكي Gemini خلال فعاليات مؤتمر MWC 2025 في برشلونة.واستعرضت الشركة ميزة Screenshare التي تتيح للمستخدمين مشاركة شاشة هواتفهم الذكية مع المساعد وطرح الأسئلة بناءً على المحتوى الظاهر في الشاشة.وأوضحت الشركة هذه الميزة من خلال مقطع فيديو يُظهر مستخدمًا يشارك صورة لبنطال مع Gemini، ويطلب منه اقتراحات للملابس التي تناسبه.ومع أن أداة “عدسة غوغل Google Lens” تمتلك القدرة على تعرّف العناصر المعروضة في الشاشة، فإن إدماجها مع مساعد صوتي ذكي قادر على التفاعل بسلاسة يشكّل خطوة منطقية.وتساعد هذه الميزة في تبسيط المهام المتكررة وأتمتة عملية البحث، مما يجعل Gemini أقرب إلى ChatGPT، الذي يتمتع بإمكانات متعددة الوسائط تتيح له تحليل الصور ومقاطع الفيديو.ويدعم ChatGPT الوضع الصوتي المتقدم، إذ يمكنه معالجة مقاطع الفيديو في الوقت الفعلي، وهو ما يبدو أن جوجل تسعى إلى مجاراته عبر Gemini.وإضافةً إلى ذلك، استعرضت غوغل ميزة جديدة ضمن Gemini Live، تتيح للمساعد تحليل الفيديو المباشر من خلال كاميرا الهاتف.وفي أحد العروض التوضيحية، أظهر مستخدم للمساعد مزهرية عبر الكاميرا، وسأله عن اقتراحات للألوان التي تتناسب معها.وتُعد تلك المزايا تجسيدًا لمشروع أسترا Project Astra الذي أعلنته غوغل سابقًا لتوظيف الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي بنحو مباشر.ومن المتوقع أن تتوفر هذه المزايا قريبًا لمشتركي خطة Google One AI Premium، التي تتيح أيضًا اشتراكًا مميزًا في المساعد الذكي المتقدم Gemini Advanced، وتوفر سعة قدرها 2 تيرابايت من التخزين السحابي.