ميزة جديدة من أندرويد تكشف الرسائل النصية الخبيثة

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أعلنت غوغل طرح مجموعة من المزايا الجديدة لهواتف أندرويد تهدف إلى تحسين الأمان وتسهيل تجربة الاستخدام، ومن أبرزها ميزة اكتشاف عمليات الاحتيال في الرسائل النصية، إلى جانب إمكانية مشاركة الموقع المباشر بسهولة، ودعم المزيد من الألعاب في السيارات، وأدوات مقارنة الأسعار عند التسوق عبر الإنترنت.تعتمد هذه الميزة على تحليل الرسائل النصية لاكتشاف أي محتوى قد يكون احتياليًا، ثم تنبيه المستخدم فورًا لاتخاذ الإجراء المناسب، مثل حظر المرسِل أو الإبلاغ عنه.وتُعالج هذه البيانات محليًا في الجهاز لضمان الخصوصية. ومع ازدياد عمليات الاحتيال، يمكن لهذه الميزة أن تساعد في حماية المستخدمين من خسائر مالية أو تسريب بيانات حساسة.وكانت هذه الميزة قد ظهرت أول مرة في مؤتمر غوغل للمطورين Google I/O العام الماضي، وأثارت اهتمامًا واسعًا، لكن جوجل كانت قد أجّلت إطلاقها.تتيح هذه الميزة لمستخدمي تطبيق “العثور على جهازي Find My Device” من غوغل مشاركة موقعهم بسهولة مع أشخاص يثقون بهم، سواء عند تحديد أماكن اللقاء، أو لضمان وصولهم بأمان. وتدعم الميزة كافة أنواع الهواتف، كما يمكن للمستخدم التحكم في مدة مشاركة الموقع، وتلقي تذكيرات بمن يشارك موقعه معه.أصبح بإمكان مستخدمي نظام الترفيه والمعلومات Android Auto تشغيل ألعاب مثل Candy Crush و Angry Birds مباشرةً في شاشة السيارة في أثناء التوقف. ويمكن تنزيل الألعاب في الهاتف، ثم تشغيلها داخل السيارة، مما يوفر وسيلة ترفيهية في أثناء مدد الانتظار.أضافت غوغل أدوات جديدة إلى متصفح كروم في أندرويد لمساعدة المستخدمين في العثور على أفضل الأسعار، مثل تتبع تغيرات الأسعار بمرور الوقت، وإرسال إشعارات عند انخفاض الأسعار، ومقارنة العروض بين المتاجر المختلفة. وتوفر هذه الأدوات للمستخدمين قرارات شراء أكثر ذكاءً، مما يسهل العثور على أفضل الصفقات عبر الإنترنت.ومن المقرر أن تصل هذه المزايا الجديدة إلى كافة أجهزة أندرويد، وليس فقط لهواتف جوجل بكسل، مع توفير مزايا إضافية حصرية لمستخدمي هواتف غوغل.