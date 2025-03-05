بشريحة M3.. آبل تكشف عن جهازها اللوحي الجديد iPad Air

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أعلنت آبل جهازها اللوحي الجديد iPad Air بشريحة M3 التي تجعله قادرًا على تشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم Apple Intelligence.ويأتي الجهاز اللوحي الجديد بشريحة M3 ومزودًا ببنية رسومات الجرافيك المتطورة من آبل، التي تُستخدم لأول مرة على الإطلاق في سلسلة لوحيات iPad Air لترتقي إلى مستويات جديدة بأدائه الذي يجمع بين الكفاءة في استهلاك الطاقة وسهولة الحمل.وتفيد آبل بأن جهاز iPad Air الذي يعمل بشريحة M3 أسرع بنحو مرتين تقريبًا من جهاز iPad Air بشريحة M1، وأسرع بنحو 3.5 مرات من جهاز iPad Air بشريحة A14 بايونك، وفقًا للاختبارات التي أجرتها الشركة. ومن المتوقع أن يلاحظ المستخدمون سرعة شريحة M3 في المهام التي يحتاجون إليها عبر الجهاز.ويتوفر جهاز iPad Air بمقاسين وأربعة ألوان. ويتميز الإصدار الذي يحمل شاشة قياسها 11 إنشًا بسهولة حمله في أثناء التنقل، في حين يوفر الإصدار الآخر الذي يحمل شاشة قياسها 13 إنشًا مساحة أكبر لمزيد من الإبداع والإنتاجية.وقدّمت آبل لوحة مفاتيح ماجيك الجديدة التي صُمِّمت لجهاز iPad Air بهدف تعزيز استخداماته المتعددة وتوفير المزيد من القدرات. كما يوفر iPad Air الجديد تجربة مميزة بفضل نظام iPadOS 18، ودعم مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، والكاميرات المتقدمة، والاتصال اللاسلكي السريع بشبكات الجيل الخامس 5G، وتوافقه مع قلم Apple Pro وقلم Apple‏ (USB-C).ويتوفر iPad Air الجديد بسعر يبدأ من 2500 درهمٍ إماراتي للإصدار بالشاشة البالغ قياسها 11 إنشًا، و 3300 درهمٍ إماراتي للإصدار الآخر بالشاشة البالغ قياسها 13 إنشًا مع تخفيض قدره 200 درهم إماراتي للطلاب.ويمكن للعملاء طلب جهاز iPad Air بشريحة M3 ولوحة مفاتيح ماجيك الجديدة بدءًا من اليوم من متجر آبل الرسمي، على أن يتوفر بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 12 آذار، علمًا بأن لوحة مفاتيح ماجيك المُرفقة تُباع بنحو منفصل بسعر يبدأ من 1100 درهم إماراتي.