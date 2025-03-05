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تكنولوجيا وعلوم
"iPad 2025" الجديد من أبل.. مواصفات متطورة وسعر منافس
Lebanon 24
05-03-2025
|
23:00
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أعلنت شركة أبل عن طرازي iPad Air 2025 الجديدين، وانضم إليهما جهاز iPad أساسي جديد تمامًا من الجيل الحادي عشر.
ومثل نظرائه من طراز Air، يحصل جهاز iPad الجديد (2025) على زيادة طفيفة في المواصفات ونفس التصميم الأساسي لنسخة عام 2022.
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يحصل iPad 2025 على نسخة مجمعة من شريحة أبل A16، والتي ظهرت لأول مرة في عام 2022 مع سلسلة iPhone 14 Pro، بحسب تقرير نشره موقع "gsmarena".
يتميز A16 داخل iPad 2025 بنواة وحدة معالجة مركزية ووحدة معالجة رسومية أقل. لم تقدم "أبل" مقدار ذاكرة الوصول العشوائي، ولكن نظرًا لأن الجهاز لن يعمل بنظام Apple Intelligence، فمن الآمن أن نفترض أنه أقل من 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.
تبدأ سعة التخزين الأساسية الآن من 128 غيغابايت والتي تحل محل 64 غيغابايت من الجيل العاشر من iPad.
الإضافة الجديدة الوحيدة الأخرى هي تقنية Bluetooth 5.3، والتي تحل محل مواصفات 5.2 في الجيل العاشر من iPad السابق.
تتضمن بقية مواصفات الجهاز شاشة IPS LCD Liquid Retina مقاس 11 بوصة بمعدل تحديث 60 هرتز، وكاميرات مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل ومستشعر Touch ID مدمج في زر الطاقة.
يأتي iPad 2025 باللون الفضي والأزرق والوردي والأصفر.
يبدأ سعر الطراز الأساسي بسعة 128 غيغابايت المزود بشبكة Wi-Fi فقط من 349 دولارًا /399 يورو/329 جنيهًا إسترلينيًا بينما يبلغ سعر الإصدار المزود بشبكة خلوية 499 دولارًا /569 يورو/479 جنيهًا إسترلينيًا، على أن تبدأ عمليات التسليم في 12 آذار.
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