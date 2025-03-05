يوتيوب تطلق اشتراك "بريميوم لايت" المُخفّض لمشاهدة مقاطع الفيديو من دون إعلانات

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أعلنت يوتيوب طرح اشتراك جديد تحت اسم “بريميوم لايت Premium Lite“، يتيح للمستخدمين مشاهدة معظم مقاطع الفيديو دون إعلانات مقابل 8 دولارات شهريًا، وهو اشتراك أرخص مقارنةً باشتراك بريميوم الكامل الذي يبلغ سعره 14 دولارًا شهريًا.وأوضحت المنصة أن الاشتراك الجديد أصبح متاحًا في الولايات المتحدة، على أن يُطلق في أسواق تجريبية أخرى، مثل أستراليا وألمانيا وتايلاند، خلال الأسابيع المقبلة.ويسمح اشتراك “بريميوم لايت” بمشاهدة غالبية المحتوى، مثل مقاطع البودكاست والألعاب والأخبار وغيرها من المقاطع دون إعلانات.ومع ذلك، لن يشمل هذا الاشتراك إزالة الإعلانات من المحتوى الموسيقي، وستظل الإعلانات موجودة في خدمة “يوتيوب ميوزيك” ومقاطع الفيديو الموسيقية.وفي تعليقها على هذا الإطلاق، قالت جوهانا فوليك، كبيرة مسؤولي المنتجات في يوتيوب: “عندما استمعنا إلى مستخدمينا، وجدنا أن هناك فئة كبيرة ترغب في مشاهدة خالية من الإعلانات، لكنها لا تحتاج بالضرورة إلى خدمة الموسيقى. ومن هنا جاءت فكرة اشتراك بريميوم لايت، الذي يمنحهم مزيدًا من الخيارات، كما توفر مصدر دخل إضافيًا لمنشئي المحتوى”.وحتى مع تقليل الإعلانات، لن يتضمن اشتراك “بريميوم لايت” مزايا مثل تشغيل المقاطع في الخلفية، وتحميل مقاطع الفيديو، وهما ميزتان متاحتان فقط ضمن اشتراك بريميوم الكامل، كما سيظل المستخدمون يشاهدون إعلانات في أقسام نتائج البحث واقتراحات مقاطع الفيديو.وكانت يوتيوب قد بدأت باختبار خيار الاشتراك المُخفَّض في عدة أسواق منذ أكتوبر الماضي، إذ قدّمت تجربة مشابهة، مع استمرار عرض الإعلانات في بعض أنواع المحتوى.ووفقًا للمنصة، فإن اشتراك بريميوم لايت ما زال في مرحلته التجريبية، مع خطط للتوسع في مزيد من الدول في وقت لاحق من هذا العام، إلى جانب تقديم مزايا إضافية للمشتركين.ولا يُعرف حتى الآن سعر الاشتراك الجديد في باقي الدول؛ إذ تتبع يوتيوب سياسة تسعير تختلف من دولة لأخرى.