Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

قريباً.. ZTE تطلق أفضل هواتفها

Lebanon 24
06-03-2025 | 06:56
A-
A+
Doc-P-1329864-638768662793168848.jpg
Doc-P-1329864-638768662793168848.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت ZTE عن هاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة بسبب مواصفاته وتقنياته المتطورة.
 
حصل هاتف Nubia Focus 2 Ultra على هيكل مميز التصميم سماكته 7.5 ملم، وزوّد بشاشة AMOLED، مقاسها 6.8 بوصة، دقة عرضها (2392/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 2800 شمعة/م.
Advertisement
 
يعمل الهاتف بنظام Android 15، ومعالج Unisoc T760، ومعالج رسوميات Mali-G57، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 غيغابايت.
 
وكاميرته الأساسية حصلت على عدسة بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة ultrawide بدقة 20 ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل، توثق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية.

حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبوصلة إلكترونية، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:11 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:34 | 2025-03-06
02:00 | 2025-03-06
23:53 | 2025-03-05
23:00 | 2025-03-05
16:00 | 2025-03-05
13:42 | 2025-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24