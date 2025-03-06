قريباً.. ZTE تطلق أفضل هواتفها

أعلنت ZTE عن هاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة بسبب مواصفاته وتقنياته المتطورة.

حصل هاتف Nubia Focus 2 Ultra على هيكل مميز التصميم سماكته 7.5 ملم، وزوّد بشاشة AMOLED، مقاسها 6.8 بوصة، دقة عرضها (2392/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 2800 شمعة/م.

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يعمل الهاتف بنظام Android 15، ومعالج Unisoc T760، ومعالج رسوميات Mali-G57، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 غيغابايت.

وكاميرته الأساسية حصلت على عدسة بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة ultrawide بدقة 20 ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل، توثق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية.



حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبوصلة إلكترونية، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط. (روسيا اليوم)