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تكنولوجيا وعلوم
دراسة تُحذر.. غوغل تبدأ بتتبع هواتف أندرويد فور تشغيلها!
Lebanon 24
06-03-2025
|
12:00
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حذّرت دراسة جديدة من أن غوغل ستبدأ في تتبع هاتفك بمجرد تشغيله، من خلال ملفات تعريف الارتباط والبيانات الأخرى التي تخزنها الشركة بصمت على هواتف أندرويد، من خلال التطبيقات الافتراضية المثبتة مسبقًا.
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ونبهت الدراسة من عدم طلب هذه التطبيقات الموافقة لتخزين أي من هذه البيانات، كما أنه لا يوجد خيار إلغاء الاشتراك.
ويتم تخزين معظم هذه البيانات حتى عندما يكون الجهاز خاملًا بعد إعادة ضبط المصنع ولم يفتح المستخدم أي تطبيقات غوغل على الإطلاق.
ويبدأ هذا التتبع حتى إذا لم تفتح التطبيقات، وهو ما يتعارض مع الاتجاه المتخذ مع ملفات تعريف الارتباط للتتبع في متصفح كروم.
وتتضمن التطبيقات الافتراضية المعنية متجر Google Play وPlay Services وتطبيق مسح الصور SafetyCore الذي تم تثبيته سرًا على جميع هواتف أندرويد تقريبًا.
الخبر السيئ هنا هو أنه لا توجد طريقة لإيقاف هذا التتبع تمامًا. فأنت ستحتاج إلى تعطيل أو إعادة تعيين أذونات التطبيقات بشكل منتظم للحد من التتبع الذي يحدث، مع ذلك لا يمكن إيقاف هذا التتبع تمامًا.
للقيام بذلك، ستحتاج إلى تبديل نظام التشغيل، وهي الطريقة الوحيدة لقتل هذا النوع من تسرب البيانات.
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