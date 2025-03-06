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تكنولوجيا وعلوم

برسوم تصل إلى 20 ألف دولار شهريًا.. "OpenAI" تخطط لإطلاق وكلاء ذكاء اصطناعي

Lebanon 24
06-03-2025 | 16:00
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تعتزم شركة OpenAI إطلاق مجموعة من “وكلاء الذكاء الاصطناعي AI Agents” المصممين لوظائف متخصصة مع فرض رسوم اشتراك عليها قد تصل إلى 20 ألف دولار شهريًا، وفقًا لما ذكره موقع “ذا إنفورميشن” التقني.
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وبحسب التقرير، فإن OpenAI تطوّر وكلاء ذكاء اصطناعي لخدمات متعددة، ومنها تصنيف العملاء المحتملين وترتيبهم في مجال المبيعات، بالإضافة إلى دعم مهام هندسة البرمجيات.

ومن بين هذه الفئات، سيكون هناك وكيل ذكاء اصطناعي موجّه لـ “الموظفين ذوي الدخل المرتفع” بسعر قدره ألفا دولار شهريًا، في حين سيكلف وكيل متخصص في تطوير البرمجيات نحو 10 آلاف دولار شهريًا. وأما الوكيل الأعلى تكلفة باشتراك قدره 20 ألف دولار شهريًا، فسيكون موجهًا لدعم الأبحاث على مستوى الدكتوراه.

ومن الجدير بالذكر أن “وكلاء الذكاء الاصطناعي” تطبيقات مُخصصة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي تُلبي الاحتياجات المختلفة للمستخدمين، وهي مُصممة لتقليد سلوك البشر في اتخاذ القرارات وحل المشكلات والتفاعل مع البيئة، ويمكن تخيلها كمساعد شخصي ذكي يمكنه أداء مهام محددة نيابة عن المستخدمين، إضافةً إلى قدرتها على التعلم والتطور وتحسين أدائها بمرور الوقت.

وما زالت التفاصيل حول موعد إطلاق هذه الأدوات غير واضحة، كما لم يُكشف عن الفئات المؤهلة للاشتراك في هذه الخدمات.

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن SoftBank، وهي إحدى الجهات المستثمرة في OpenAI، تعهدت بإنفاق 3 مليارات دولار على هذه المنتجات خلال العام الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تحتاج فيه OpenAI إلى تعزيز إيراداتها، إذ يُقال إن الشركة تكبدت خسائر بلغت نحو 5 مليارات دولار العام الماضي، نتيجة التكاليف التشغيلية المرتفعة والخدمات التي تقدمها.
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