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تكنولوجيا وعلوم

تجربة جديدة مع "iOS 18".. تحكم في هاتفك بنظرة عيونك

Lebanon 24
06-03-2025 | 23:00
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جلب الإصدار الأخير من iOS 18 الكثير من الميزات الجديدة لشركة ، ومع إطلاق تحديثات نظام التشغيل لاحقًا، هناك المزيد من الوظائف الجديدة التي أصبحت متاحة للمستخدمين. 

 وفقًا لشركة أبل، حصلت Siri على تجديد مع ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة لجهاز آيفون، مضيفة أن المساعد الافتراضي أصبح لديه قدرات جديدة تمامًا.
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وقالت الشركة: "مع التصميم الجديد تمامًا، وفهم اللغة الأكثر ثراءً، والقدرة على الكتابة، أصبح التواصل مع Siri أكثر سهولة من أي وقت مضى.

لكن ذكاء أبل ليس الإضافة المثيرة الوحيدة مع ترقية . فهناك ميزات جديدة يمكنها تغيير الطريقة التي تستخدم بها هاتفك تمامًا.

تتبع العين وظيفة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكن المستخدمين من التنقل عبر أجهزتهم باستخدام أعينهم فقط.

ولتنشيطها، أولاً وقبل كل شيء ستحتاج إلى فتح تطبيق الإعدادات على جهاز آيفون الخاص بك، مع العلم أن تتبع العين متاح أيضًا على أجهزة  وعلى أجهزة كمبيوتر ماك.

وفي إعداداتك، سيكون هناك خيار لإمكانية الوصول Accessibility، يمكن العثور عليه أسفل خيار General مباشرةً.

انقر فوق هذا الخيار وسيأخذك إلى قائمة أخرى من الخيارات. من بين هذه الخيارات، التي تتضمن أشياء مثل الأوصاف الصوتية والتحكم الصوتي، سيكون هناك أيضًا تتبع العين Eye Tracking.

وبجانبه، ستجد مفتاح تبديل، وستحتاج إلى تحريكه لتنشيطه. وعند تشغيل ميزة تتبع العين، ستقدم لك التعليمات التي يجب اتباعها من أجل المعايرة.

وسيتضمن هذا سلسلة من المهام، حيث سيُطلب منك تتبع نقطة على الشاشة بعينك حتى يتمكن الهاتف من تعلم كيفية اتباع أوامر عينك.

وهنا من المهم ملاحظة أنه إذا قررت إيقاف تشغيل الخيار وتشغيله مرة أخرى في وقت لاحق، فستحتاج إلى إعادة معايرة الميزة.

 وبعد تفعيل الميزة ومعايرتها ستتمكن من التمرير للأعلى والأسفل عن طريق تحريك عينيك للأعلى أو للأسفل. وكذلك القيام بالعديد من الحركات التي ستتعلمها أثناء عملية المعايرة.

أما إذا لم تتمكن من رؤية خيار إمكانية الوصول هذا على جهازك، فقد تحتاج إلى تحديث نظام التشغيل الخاص بك، حيث سيعمل هذا فقط على نظام التشغيل iOS 18 وملحقاته.
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