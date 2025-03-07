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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تقدّم تجربة تسوّق بصرية بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
07-03-2025 | 02:59
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تواصل غوغل تطوير مزايا التسوق المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذ كشفت عن تحديث جديد يتيح للمستخدمين تحويل أفكارهم الخاصة بالأزياء إلى نماذج رقمية يمكن استخدامها للعثور على ملابس مماثلة في المتاجر الإلكترونية.
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وبدلًا من الاعتماد على البحث النصي التقليدي أو تصنيفات المنتجات، سوف تستخدم غوغل تقنية مُطابَقة بصرية بالذكاء الاصطناعي لتحديد الملابس المُطابِقة لوصف المستخدم.

وعلى سبيل المثال، إذا كان المستخدم يبحث عن "جوارب وردية مزينة بزهور زرقاء ونقاط حمراء"، فلن يقتصر البحث على العناصر الموصوفة بهذه الكلمات فقط، بل سينشئ الذكاء الاصطناعي صورة واقعية للمنتج المطلوب، مما يسهل العثور على منتجات مطابقة له.

وعند إدخال وصف تفصيلي في تبويب التسوق، سيظهر خيار جديد بعنوان "لم تجد ما تبحث عنه؟ أنشئه بنفسك" أو “Create & Shop” في القائمة الجانبية.

وعند النقر عليه، يمكن للمستخدم كتابة وصف دقيق لقطعة الملابس المطلوبة، وسينشئ الذكاء الاصطناعي صورًا فوتوغرافية واقعية بناءً على هذا الوصف، مع توفير خيارات متنوعة.

وبعد ذلك، يمكن للمستخدم اختيار التصميم الأقرب لما يريد، ثم التمرير للأسفل للعثور على منتجات مماثلة متاحة للشراء عبر الإنترنت.

وكانت هذه الميزة متاحة سابقًا فقط ضمن تجربة البحث التوليدية Search Generative Experience (SGE) من جوجل بنحو تجريبي، وقد أصبحت الآن متوفرة لكافة المستخدمين في الولايات المتحدة عبر الأجهزة المحمولة.

وإلى جانب ذلك، وسّعت جوجل نطاق أداة التجربة الافتراضية (VTO) التي كانت تقتصر سابقًا على الملابس العلوية فقط. واعتبارًا من اليوم، سيتمكن المستخدمون من تجربة البنطال والتنانير افتراضيًا لمعرفة كيف ستبدو عليهم قبل الشراء.

ووسّعت غوغل دعمها منتجات التجميل، إذ يمكن للمستخدمين النقر على أداة “رؤية الإطلالة عليك” لاختبار مستحضرات التجميل على وجوههم باستخدام الكاميرا الأمامية وتقنيات الواقع المعزز، وقد حسنت غوغل هذه الميزة باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini.

وتُعد هذه المزايا جزءًا من إستراتيجية جوجل لتعزيز تجربة التسوق المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يجعل البحث عن المنتجات أكثر سهولة وتخصيصًا للمستخدمين.
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