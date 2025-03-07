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تكنولوجيا وعلوم

"إنستغرام" قد يُضيف قريبًا ميزة جديدة... ما هي؟

Lebanon 24
07-03-2025 | 05:18
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يعمل تطبيق "إنستغرام" على إضافة ميزة جديدة هي "دردشات المجتمع" بما يتيح خيارًا جديدًا للمحادثات الجماعية.

وتتيح ميزة "دردشات المجتمع" للمستخدمين إنشاء مجموعة دردشة تضم ما يصل إلى 250 شخصًا حول موضوع معيّن، والتحكم في من يمكنه الانضمام إليها.
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وعلى عكس قنوات البث في "إنستغرام"، والتي تسمح لصناع المحتوى بإرسال رسائل إلى متابعيهم فقط، يمكن لأي شخص موجود في دردشة المجتمع المشاركة في المحادثة، بحسب ما نقله تقرير لموقع "Engadget" المتخصص في أخبار التكنولوجيا عن تسريبات.

وهناك أيضًا ميزات للرقابة على المحتوى داخل "دردشة المجتمع"، حيث يمكن للقائمين على المجموعة إزالة الرسائل والأعضاء للحفاظ على أمان القناة. (العربية)
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