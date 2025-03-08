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تكنولوجيا وعلوم

"إكس" تتيح توجيه أسئلة إلى روبوت الدردشة "غروك"

Lebanon 24
08-03-2025 | 01:00
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تنوي منصة "إكس" على توسيع نطاق وصول روبوت الدردشة غروك (Grok) إلى المزيد من مستخدمي المنصة.

ولاحظ مستخدمون، أمس الجمعة، أنه بات بإمكانهم ذكر "غروك" في التعليقات على منشور وطرح سؤال في التعليق للحصول على شرح حول المنشور، بحسب تقرير لموقع "TechCrunch" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".
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وعادة ما يتمكن مستخدمو منصة "إكس" المملوكة للمليادير إيلون ماسك الوصول إلى "غروك" من خلال زر في الشريط السفلي بواجه المنصة.

ويمكنهم أيضًا النقر فوق زر"غروك" الموجود بجوار جميع المنشورات حتى يشرح روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي نص المنشور وصورته من خلال ميزة فهم الصورة التي اكتسبها النموذج العام الماضي.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، كان محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي "Perplexity" يدير حساب آليًا على منصة "إكس" يعمل بالطريقة نفسها تقريبًا، حيث يمكن للمستخدمين طرح أسئلة حول أي من المنشورات على المنصة، ويحصلون على رد آلي بعد بضع دقائق.

وتهدف جميع الشركات التي تطور نماذج أو أدوات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة إمكانية وصول المستخدم إلى روبوتات الدردشة أو الحلول الخاصة بها.

وقامت شركة ميتا، التي تطور نماذج "Llama"، بتضمين مساعدها الذكي "Meta AI" في شريط البحث بالتطبيقات المملوكة لها "إنستغرام" و"فيسبوك" و"واتساب" و"ماسنجر".

وأطلقت أيضًا موقعًا إلكترونيًا لـ "Meta AI" ومكّنت المستخدمين من بدء محادثة مع روبوت الدردشة على جميع هذه المنصات. وبحسب تقارير جديدة تعمل الشركة على تطوير تطبيق مستقبل لـ"Meta AI".

وبالمقارنة، كان روبوت الدردشة "غروك"، التابع لشركة "xAI" المملوكة لماسك أيضًا، متاحًا بشكل أساسي من خلال منصة "إكس".

ومع ذلك، أطلقت الشركة طرقًا جديدة للوصول إلى مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها منذ بداية هذا العام. ويوجد تطبيق مستقل لغروك لنظامي تشغيل "iOS" و"أندرويد"، بالإضافة إلى موقع مخصص.

وأطلقت "xAI" مؤخرًا أيضًا اشتراك "SuperGrok" مع ميزات إضافية مثل إنشاء صور غير محدودة والوصول المبكر إلى ميزات جديدة.(العربية)

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