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تكنولوجيا وعلوم

ستوفر أداء مميزا وسرعة كبيرة.. آبل تعلن عن حواسب MacBook Air الجديدة

Lebanon 24
08-03-2025 | 03:00
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كشفت شركة آبل عن الجيل الجديد من حواسب MacBook Air التي ستوفر للمستخدم أداء مميزا وسرعة كبيرة في معالجة البيانات.

وأشارت آبل إلى أن أجهزة MacBook Air الجديدة تأتي بنسختين، نسخة بشاشة مقاسها 13 بوصة، ونسخة بشاشة مقاسها 15 بوصة.
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وحصلت الحواسب الجديدة على معالجات M4، والتي وفقا لآبل توفر سرعة في معالجة البيانات أكبر بمرتين بمعالجات M1، كما تعتبر أسرع بثلاث مرات في التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي أيضا.

ويتميز جهاز MacBook Ai الجديد أيضا ببطارية تكفيه ليعمل 18 ساعة بالشحنة الواحدة، وكاميرا ويب بدقة 12 ميغابيكسل، تعمل مع تقنية Center Stage التي تتبع الشخص وتبقيه في مركز الصورة أثناء مكالمات الفيديو.

يدعم الحاسب الجديد ذواكر وصول عشوائي بسعة 16 غيغابايت، ويمكن توصيله بشاشتين خارجيتين تعرضان الفيديوهات بدقة 6K.

ويبلغ سعر جهاز MacBook Air بمقاس 13 بوصة 999 دولارا، أما نسخته التي تأتي بمقاس 15 بوصة فستباع بسعر 1199 دولارا تقريبا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الجهاز الجديد سيعمل مع برمجيات Microsoft Excel أسرع بأربع مرات تقريبا مقارنة بحواسب MacBook Air المزودة بمعالجات إنتل، كما أن تصفح الإنترنت من خلاله أسرع بنسبة 60% أيضا.(روسيا اليوم)

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