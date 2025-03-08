19
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
15
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
ستوفر أداء مميزا وسرعة كبيرة.. آبل تعلن عن حواسب MacBook Air الجديدة
Lebanon 24
08-03-2025
|
03:00
A-
A+
A+
A-
كشفت شركة آبل عن الجيل الجديد من حواسب MacBook Air التي ستوفر للمستخدم أداء مميزا وسرعة كبيرة في معالجة البيانات.
وأشارت آبل إلى أن أجهزة MacBook Air الجديدة تأتي بنسختين، نسخة بشاشة مقاسها 13 بوصة، ونسخة بشاشة مقاسها 15 بوصة.
Advertisement
وحصلت الحواسب الجديدة على معالجات M4، والتي وفقا لآبل توفر سرعة في معالجة البيانات أكبر بمرتين بمعالجات M1، كما تعتبر أسرع بثلاث مرات في التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي أيضا.
ويتميز جهاز MacBook Ai الجديد أيضا ببطارية تكفيه ليعمل 18 ساعة بالشحنة الواحدة، وكاميرا ويب بدقة 12 ميغابيكسل، تعمل مع تقنية Center Stage التي تتبع الشخص وتبقيه في مركز الصورة أثناء مكالمات الفيديو.
يدعم الحاسب الجديد ذواكر وصول عشوائي بسعة 16 غيغابايت، ويمكن توصيله بشاشتين خارجيتين تعرضان الفيديوهات بدقة 6K.
ويبلغ سعر جهاز MacBook Air بمقاس 13 بوصة 999 دولارا، أما نسخته التي تأتي بمقاس 15 بوصة فستباع بسعر 1199 دولارا تقريبا.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الجهاز الجديد سيعمل مع برمجيات Microsoft Excel أسرع بأربع مرات تقريبا مقارنة بحواسب MacBook Air المزودة بمعالجات إنتل، كما أن تصفح الإنترنت من خلاله أسرع بنسبة 60% أيضا.(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد غارات الجنوب.. "خبر مفبرك" يثير بلبلة وهذه حقيقته
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. "خبر مفبرك" يثير بلبلة وهذه حقيقته
15:30 | 2025-03-07
07/03/2025 03:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن تكتشف هوية والدتها الحقيقية.. شاهدوا اللحظة الصعبة بالفيديو
Lebanon 24
ماغي بو غصن تكتشف هوية والدتها الحقيقية.. شاهدوا اللحظة الصعبة بالفيديو
10:46 | 2025-03-07
07/03/2025 10:46:23
Lebanon 24
Lebanon 24
من أصل لبناني.. ترامب يُعين مايكل عيسى سفيرا أميركيا جديدا في بيروت
Lebanon 24
من أصل لبناني.. ترامب يُعين مايكل عيسى سفيرا أميركيا جديدا في بيروت
23:12 | 2025-03-07
07/03/2025 11:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن قصف جنوب لبنان.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن قصف جنوب لبنان.. هذا ما جاء فيه
14:54 | 2025-03-07
07/03/2025 02:54:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخطر أزمة" أمام "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث عنها
Lebanon 24
"أخطر أزمة" أمام "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث عنها
15:30 | 2025-03-07
07/03/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:00 | 2025-03-08
سيكون الأنحف في العالم في الـ 2025.. تعرفوا إلى ميزات النسخة الجديدة من هاتف آيفون
01:00 | 2025-03-08
"إكس" تتيح توجيه أسئلة إلى روبوت الدردشة "غروك"
23:00 | 2025-03-07
إنستاغرام تطور ميزة محادثات جماعية مشابهة لـ"ديسكورد"!
16:00 | 2025-03-07
بعد إجابته على سؤال استبدال البشر في سوق العمل.. روبوت يثير القلق (فيديو)
13:45 | 2025-03-07
بسعر مرتفع جدًا.. أبل تخطط لإطلاق أوّل هاتف آيفون قابل للطي
09:14 | 2025-03-07
الذكاء الاصطناعي يغيّر قواعد اللعبة.. مستقبل الإعلام على المحك
فيديو
"أنا بقدم رقاصة".. مي عمر تفجر مُفاجأة عن دورها في مسلسل "إش إش" (فيديو)
Lebanon 24
"أنا بقدم رقاصة".. مي عمر تفجر مُفاجأة عن دورها في مسلسل "إش إش" (فيديو)
03:03 | 2025-03-08
08/03/2025 13:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ستوفر أداء مميزا وسرعة كبيرة.. آبل تعلن عن حواسب MacBook Air الجديدة
Lebanon 24
ستوفر أداء مميزا وسرعة كبيرة.. آبل تعلن عن حواسب MacBook Air الجديدة
03:00 | 2025-03-08
08/03/2025 13:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض للضرب مع باسل خياط بسبب زميل من الوسط الفني.. معتصم النهار يُفجر مفاجأة وهذا ما قاله عن زوجته (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض للضرب مع باسل خياط بسبب زميل من الوسط الفني.. معتصم النهار يُفجر مفاجأة وهذا ما قاله عن زوجته (فيديو)
02:56 | 2025-03-08
08/03/2025 13:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24