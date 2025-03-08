Advertisement

منوعات

كارثة تهدد العالم.. أكبر جبل جليدي يتحرك

Lebanon 24
08-03-2025 | 09:43
A-
A+
Doc-P-1330750-638770493085289257.png
Doc-P-1330750-638770493085289257.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحرك الجبل الجليدي الأكبر في العالم من مكانه وبدأ يجنح بالقرب من جزيرة جورجيا الجنوبية، وهي جزيرة بريطانية نائية، وهو ما يُهدد بكارثة كبرى ناتجة عن التغير المناخي الذي يشهده كوكب الأرض.

وقالت جريدة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها اطلعت عليه "العربية.نت" إن هذا الجبل الجليدي يبلغ حجمه ضعف حجم العاصمة البريطانية لندن وما حولها، وهو ما يعني أن انجرافه وتحركه من مكانه قد يُشكل تحولاً استراتيجياً في مجال التغير المناخي الذي يُقلق العلماء في العالم.
Advertisement
 
وبحسب التقرير فإن كتلة الجليد التي تزن ما يقرب من تريليون طن، والمعروفة باسم (A23a)، استقرت على الجرف القاري للإقليم البريطاني في الخارج في جنوب المحيط الأطلسي والذي يعد موطناً للفيلة والفقمة وطيور البطريق الملكية والطيور الفريدة.

وقالت هيئة المسح البريطانية للقارة القطبية الجنوبية (BAS) إن "الجبل الجليدي العملاق" انفصل عن جرف فيلشنر الجليدي في القارة القطبية الجنوبية عام 1986، ثم ظل راكداً على قاع بحر ويديل لأكثر من 30 عاماً.

ومنذ عام 2020، كان ينجرف الجبل الجليدي مع تيارات المحيط الجنوبي نحو جورجيا الجنوبية، ومع ارتفاع درجة حرارة المياه وحركة الأمواج والمد والجزر، من المتوقع أن يتفكك إلى جبال جليدية أصغر ويذوب في النهاية.

وتقول "ديلي ميل" إن سفن الصيد في تلك المنطقة قد تواجه ظروفاً "خطرة محتملة" من الجبال الجليدية الأصغر، لكن العلماء قالوا إن العناصر الغذائية التي تحركت من جنوح وذوبان الجبل الجليدي الضخم يمكن أن تعزز الغذاء للمنطقة، بما في ذلك طيور البطريق والفقمة المحلية.

وقالت هيئة المسح البريطانية للقطب الجنوبي إنها كانت تراقب عن كثب الجبل الجليدي وتتبع تقدمه منذ عام 2020، وخاصة منذ عام 2023 عندما خرج من بحر ويديل إلى جنوب المحيط الأطلسي الأوسع.

وقالت هيئة المسح البريطانية إنه الآن على الجرف القاري على بعد حوالي 56 ميلاً (90 كلم) من جورجيا الجنوبية وأقرب نقطة له على بعد حوالي 45 ميلاً (73 كلم) من الأرض، ولم يتحرك منذ الأول من آذار.

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
07:34 | 2025-03-08
04:00 | 2025-03-08
03:00 | 2025-03-08
01:00 | 2025-03-08
23:00 | 2025-03-07
16:00 | 2025-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24