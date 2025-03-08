قد يبدو البحث عن وظيفة أمراً شاقاً وذلك بين كتابة السيرة الذاتية وخطابات التقديم والتقدم لعشرات الوظائف دون أي رد.

مقابل كل ذلك، جرى الكشف مؤخراً عن أداة ذكاء اصطناعي جديدة تُدعى AIApply بدأت تلفت الأنظار، ومن شأنها إحداث تغيير كبير على صعيد تقديم الوظائف.

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ووفقاً لصحيفة ديلي ميل، حظيت AIApply بإشادة واسعة من المستخدمين، الذين أكدوا أنها خففت عنهم أعباء التقديم للوظائف، ومنحتهم ميزة تنافسية حقيقية في سوق العمل اليوم.

وتُساعد الأداة في كتابة السيرة الذاتية وخطابات التقديم المثالية، كما تدعم المتقدمين بالتدريب على المقابلات في الوقت الفعلي، مما يجعل عملية البحث عن وظيفة أسرع وأكثر كفاءة.

وتهدف AIApply إلى إيصالك لأعلى 2% من المرشحين، وهو ما يفتح أمامك فرصاً مميزة للحصول على المقابلات بشكل أسرع وأسهل.





رواتب عالية وفرص مميزة

أحد المستخدمين كتب معبراً عن إعجابه بالأداة الجديدة، وقال: "AIApply غيّرت تماماً الطريقة التي أبحث بها عن وظيفة. ما كان في السابق عملية مرهقة ومستهلكة للوقت أصبح الآن بسيطاً واستراتيجياً وحتى ممتعاً".

ويؤكد العديد من مستخدمي الأداة أنهم حصلوا على وظائف برواتب عالية بفضل أدوات AIApply المتكاملة.





ميزة التقديم التلقائي

من أبرز مزايا AIApply هي خاصية التقديم التلقائي، حيث تبحث الأداة عن أفضل الوظائف التي تتناسب مع تفضيلاتك، وتُخصص سيرتك الذاتية وخطاب التقديم وفقاً لكل وظيفة، ثم تتقدم نيابة عنك. هذا يتيح لك التقديم لعدد أكبر بكثير من الفرص، مقارنة بما يمكنك فعله بمفردك.





توفير الوقت والجهد

إذا كانت كتابة السيرة الذاتية وخطابات التقديم تمثل عبئاً عليك، فإن AIApply تُقدم الحل الأمثل، من خلال أدوات مثل AI Resume Builder وAI Cover Letter، تُنشئ الأداة سيرتك الذاتية وخطاب التقديم بشكل مخصص لكل وظيفة، ما يزيد فرصك في الحصول على الوظيفة ويوفر عليك الكثير من الوقت والجهد. (24)