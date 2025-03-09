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تكنولوجيا وعلوم

أنحف هاتف في العالم.. تسريبات جديدة عن "iPhone 17 Air"

Lebanon 24
09-03-2025 | 07:06
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كشف تسريبات حديثة تفاصيل جديدة حول هاتف آيفون المنتظر الفائق النحافة "آيفون 17 آير iPhone 17 Air"، إذ أفادت بأن الهاتف سيأتي بسُمك قدره 5.5 ملم فقط، مما قد يجعله أنحف هاتف ذكي في العالم لعام 2025.
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وتؤكد التسريبات التي نشرها حساب التسريبات الشهير المعروف باسم "Ice Universe" أن هاتف آيفون 17 آير سيكون مماثلًا في الطول والعرض لهاتف آيفون 17 برو، مع اختلاف رئيسي في السُمك الجانبي.

وفي حال صحة هذه المعلومات، فإن الهاتف سيتفوق على العديد من المنافسين، مثل هاتف جالاكسي S25 إيدج من سامسونج، الذي تشير الشائعات إلى أن سُمكه سيتراوح بين 5.85 و 6.4 ملم، بالإضافة إلى هاتف Spark Slim من Tecno الذي جاء بسُمك قدره 5.7 ملم.

ومع ذلك، فإن هاتف آيفون المُنتظر لن يحطم الرقم القياسي التاريخي فيما يتعلق بالنحافة، إذ سبق لشركة Gionee الصينية إطلاق هواتف بسُمك قدره 5.5 ملم و 5.1 ملم، كما قدمت فيفو في عام 2014 هاتفها X5 Max بسُمك قدره 4.75 ملم، متجاوزًا هاتف Oppo R5 آنذاك.

وتشير التسريبات أيضًا إلى أن آيفون 17 آير سيأتي بكاميرا خلفية واحدة فقط، بخلاف معظم الهواتف المنافسة التي تحتوي على كاميرا مزدوجة، مما قد يكون أحد التنازلات التي قدمتها آبل لتحقيق هذا التصميم الفائق النحافة.

ومن المُنتظر أن تطلق آبل هواتف آيفون 17 الجديدة في شهر أيلول المقبل.
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