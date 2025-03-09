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تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تفاجئ الجميع بتطوير One UI 8 قبل طرح One UI 7!

Lebanon 24
09-03-2025 | 11:20
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في خطوة غير متوقعة، بدأت شركة سامسونغ اختبار واجهة One UI 8 المستندة إلى نظام أندرويد 16، رغم أن تحديث One UI 7 القائم على أندرويد 15 لم يتم طرحه بعد رسميًا.

وبينما لا يزال المستخدمون ينتظرون الإصدار التالي، تعمل الشركة الكورية بالفعل على تطوير الجيل الجديد من واجهتها المخصصة، ما يثير تساؤلات حول مدى سرعة وصول التحديثات المستقبلية.
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تم رصد أول إصدار من One UI 8 على خوادم "سامسونغ" الخاصة بسلسلة Galaxy S25، مما يشير إلى أن الشركة بدأت التطوير قبل شهرين من الجدول المعتاد، بحسب تقرير نشره موقع "gsmarena".

هذا التطور قد يعني أن "سامسونغ" تسعى لتسريع عملية التحديثات لمواكبة الإصدارات السنوية لنظام أندرويد، خاصة أن "غوغل" تخطط لإطلاق أندرويد 16 في يونيو المقبل.

إذا استمرت "سامسونغ" بهذا النهج، فقد يكون هناك احتمال لإطلاق One UI 8 بحلول نهاية العام، وهو ما سيكون سابقة في تاريخ تحديثات الشركة.
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