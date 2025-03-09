تحديث جديد من واتساب

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بدأ تطبيق واتساب في اختبار ميزتين جديدتين على الإصدارات التجريبية الأخيرة لنظام أندرويد، حيث أضاف خدمة الدردشة Meta AI كـ (Widget) منفصل على الشاشة الرئيسية، مما يسهل الوصول إلى روبوت الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى فتح التطبيق.بالإضافة إلى ذلك، أصبح بإمكان بعض المختبرين إنشاء أيقونات مجموعات مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي، عبر أوامر نصية داخل واتساب. ومن المتوقع أن تصل هذه الميزات إلى جميع مستخدمي واتساب على iOS وAndroid قريبًا.انشاء أيقونات مجموعات عبر الذكاء الاصطناعيوفقًا لموقع WABetaInfo، بعد التحديث إلى إصدار واتساب بيتا 2.25.6.10 على أندرويد، سيلاحظ بعض المختبرين خيارًا جديدًا لإنشاء أيقونات مجموعات عبر الذكاء الاصطناعي، عند النقر على رمز القلم لتعديل أيقونة المجموعة، ستظهر لهم خيار خامس تحت اسم إنشاء صورة بالذكاء الاصطناعي (Create AI Image).بعد تحديد هذا الخيار، سيتم توجيه المستخدمين إلى شاشة إدخال الأوامر النصية لـMeta AI، حيث يمكنهم إدخال وصف للأيقونة التي يرغبون بإنشائها، بعد ذلك، سيقوم الذكاء الاصطناعي بتوليد عدة صور، ويمكن للمستخدمين التمرير بينها لاختيار الصورة التي تناسب مجموعتهم.ويدجت Meta AI يتيح الوصول السريع للذكاء الاصطناعيأصدر واتساب تحديثًا جديدًا لإصدار بيتا 2.25.6.14، يتيح للمستخدمين إضافة ويدجت خاص بـMeta AI على الشاشة الرئيسية، يعمل هذا الويدجت كاختصار يتيح للمستخدمين الدردشة مع روبوت Meta AI مباشرةً، دون الحاجة لفتح التطبيق.تُظهر لقطات الشاشة التي نشرها WABetaInfo ويدجتًا بحجم كبير يضم ثلاثة أزرار:• اسأل Meta AI• الكاميرا (لتقديم صور كأساس للاستفسارات)• الصوت (للاستفسارات الصوتية)لكن وفقًا لـ Gadgets 360، تمكن المستخدمون فقط من إضافة إصدار أقل حجمًا يحتوي على زر اسأل Meta AI فقط، عند النقر على هذا الزر، يتم فتح محادثة مباشرة مع روبوت الدردشة الذكي داخل واتساب، حيث يمكن للمستخدم إدخال استفسار نصيًا، أو استخدام الكاميرا والميكروفون للاستفسارات البصرية والصوتية.متى ستصل هذه الميزات لجميع المستخدمين؟حاليًا، لا تزال هذه الميزات متاحة فقط لمختبري الإصدارات التجريبية، ولكن من المتوقع أن تصل قريبًا إلى جميع مستخدمي واتساب على أندرويد وiOS. حتى ذلك الحين، سيظل المستخدمون على الإصدار المستقر بحاجة إلى فتح واتساب يدويًا والنقر على زر Meta AI العائم للوصول إلى روبوت الذكاء الاصطناعي. (الوكالة الوطنية)