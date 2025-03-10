تحديث جديد لتطبيق Google Shopping

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كشف تقرير عن تحديث منصة Google Shopping، وهي منصة اكتشاف المنتجات التابعة للشركة، بعدة ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي، التي ستمكنهم من العثور على منتجات جديدة وتجربتها قبل إجراء عمليات الشراء.وتستهدف أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة فئات الملابس والمكياج، وقالت الشركة إنه تم إنشاؤها من خلال الجمع بين نماذج الذكاء الاصطناعي من Google وShopping Graph للمنصة ، وستتيح هذه الأدوات الجديدة للمستخدمين إنشاء صور للملابس والعثور على منتج مشابه، ومعرفة كيف سيبدو منتج المكياج عليهم.في منشور على مدونتها ، أوضحت الشركة الميزات الجديدة التي يتم طرحها على المنصة، والجدير بالذكر أن هذه الميزات ستكون متاحة حاليًا للمستخدمين في الولايات المتحدة، ولم تكشف الشركة عن موعد توسيعها إلى أسواق أخرى.تستخدم الميزة الأولى إنشاء الصور والبحث المرئي للعثور على الملابس المناسبة للمستخدمين.تهدف أداة الذكاء الاصطناعي هذه إلى الحالات التي يفكر فيها المستخدم في قطعة ملابس معينة، لكنه يواجه صعوبة في العثور عليها عبر البحث التقليدي، حيث يمكن للمستخدم الآن التمرير لأسفل لرؤية مطالب جديدة وسيسمح الضغط عليها له بكتابة مطالبة نصية لوصف الزي، ثم سيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء صور متعددة مماثلة للوصف.ويمكن للمستخدمين بعد ذلك تحديد الصورة التي تتطابق مع وصفهم بشكل وثيق ، بعد ذلك ستجري المنصة بحثًا بصريًا للعثور على المنتجات التي تشبه الصورة بشكل وثيق، والجدير بالذكر أن هذه الميزة كانت متاحة سابقًا كتجربة في Google Labs.وتتيح الشركة أيضًا للمستخدمين تجربة إطلالات جمالية باستخدام منتجات مكياج متعددة افتراضيًا.وتستخدم هذه الأداة الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز (AR) لإضافة مظهر مكياج افتراضيًا كمرشح لوجه المستخدم، للوصول إلى هذه الميزة سيتعين على المستخدمين البحث عن إطلالات مكياج المشاهير أو مصطلحات مثل "مكياج الربيع".وسيعرض هذا العديد من الإطلالات التي يمكن للمستخدمين تجربتها.وبمجرد تحديد المظهر وتشغيل وضع الواقع المعزز، سيضيف الذكاء الاصطناعي تأثيرات مثل الرموش وأحمر الخدود وملمع الشفاه على وجه المستخدم لمساعدته على فهم ما إذا كان يفضل المظهر أم لا، وفي حالة إعجابه به، يمكنه العثور على منتجات المكياج المدرجة .وأخيرا، تعمل خدمة التسوق من جوجل أيضًا على توسيع أداة تجربة الملابس الافتراضية ، وتتيح المنصة للمستخدمين رؤية أي ثوب على مجموعة متنوعة من الموديلات الحقيقية التي تتراوح من XXS إلى XXL.فى وقت سابق، كان بإمكان المستخدمين فقط رؤية الملابس والفساتين باستخدام هذه الميزة ، ولكن الآن يتم تحديثها لتشمل قطع جديدة من الملابس، ويمكن للمستخدمين اختيار الموديل الذي يتردد صداه معهم أكثر، وستكون أي ملابس يختارونها مرئية، بما في ذلك المقاس والطول.وقالت جوجل إنها تستخدم نماذج التعلم الآلي الخاصة بها لتحسين الدقة وتصميم العلامة التجارية. (اليوم السابع)