أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخفيفة لعام 2025

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تم تصميم بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة لتبقى في المنزل، وتعمل مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبية التي يمكنك حملها من غرفة إلى أخرى.على صعيد آخر، يمنح تصميم أجهزة الكمبيوتر المحمولة الأخرى الأولوية للنقل، لأنها تكون خفيفة الوزن بما يكفي لوضعها في حقيبتك للتنقلات اليومية والسفر المنتظم، ما يسمح لك بالعودة إلى المنزل في نهاية اليوم من دون الشعور بألم في الكتف.الخيارات التي تراها هنا تندرج ضمن الفئة الأخيرة، ولكن هذا ليس مجرد اختيار لأصغر أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي قمنا بمراجعتها.هذه هي أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخفيفة المفضلة لدى محرري «سي نت» CNET التي اختبرناها في العام الماضي. وقد تم الإعلان أخيرا عن العديد من الموديلات الجديدة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2025 استنادا إلى شرائح الجيل التالي لأجهزة الكمبيوتر المحمولة من «إنتل»، و«إيه إم دي»، و«إنفيديا». ومع ذلك، هناك بعض التأخير البسيط - من أسبوعين إلى عدة أشهر - بين الكشف عن الكمبيوتر المحمول وتوافره للشراء.أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخفيفة الثلاثة التي تراها هنا صدرت جميعها في العام الماضي، ولكنها لا تزال طرزا حالية مع مكونات حديثة. سوف نقدم في النهاية بعض التوصيات عند مراجعة أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة لعام 2025، ولكن الوقت الحالي مناسب للغاية للعثور على جهاز كمبيوتر محمول خفيف الوزن من عام 2024، ذلك لأنه يمكن العثور على معظمها بخصم جيد.* إم 3 ماك بوك إير M3 MacBook Air (2.7 رطل : 1.224 كيلوغرام) - أفضل كمبيوتر محمول خفيف الوزن.بالنسبة لأحدث أجهزة «ماك بوك إير» من «أبل»، لم يتغير سوى القليل عن سابقه باستثناء الانتقال من شرائح «إم 2» من «أبل» إلى شرائح «إم 3». والاختلافات في الأداء بين الجهازين متواضعة، ولكن أداء الرسومات يحصل على دفعة ملحوظة.تتمثل أكبر الميزات في دعم «واي فاي 6 إي» الأسرع، مع إمكانية تشغيل شاشات خارجية مزدوجة، وإن كان ذلك على حساب إغلاق غطاء «إير».شاشة «ليكويد رتينا» مقاس 13.6 بوصة جميلة، وهيكل جهاز «ماك بوك إير» رقيق وصلب في نفس الوقت. ولا يعد «إم 3 إير» أحد أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخفيفة المفضلة لدينا فحسب، بل إنه أيضا أفضل جهاز كمبيوتر محمول بصفة عامة. بفضل مزيجه من قابلية النقل وجودة البناء والأداء وعمر البطارية، فهو يعتبر أفضل جهاز كمبيوتر محمول لمعظم الأشخاص.* مايكروسوفت سيرفيس لابتوب 7 Microsoft Surface Laptop 7 (2.96 رطل : 1.342 كيلوغرام) - أفضل كمبيوتر محمول خفيف الوزن بخاصية «كوبايلوت بلس».يعكس جهاز «سيرفيس لابتوب 7» جهود «أرم-أون-ويندوز» السابقة التي كانت تعاني من ضعف الأداء والتوافق المحدود، حيث لم تتمكن العديد من تطبيقات «إكس 86» من العمل على نظام قائم على «أرم». في هذه المرة، تحسن الأداء، وكذلك التوافق. بالإضافة إلى ذلك، فإن عمر بطاريته هائل.ويعد جهاز «سيرفيس لابتوب 7» أطول جهاز كمبيوتر محمول بمقاس 13 أو 14 بوصة يعمل لفترة طويلة. يجعل وقت التشغيل الفاخر هذا جنبا إلى جنب مع الوزن الذي يقل عن 3 أرطال من جهاز «سيرفيس لابتوب 7» مقاس 13.8 بوصة رفيقا مثاليا للسفر.نتمنى لو كان هناك خيار شاشة «أوليد»، وسوف تحتاج إلى إجراء فحص توافق لتطبيقاتك المهمة قبل اعتماد جهاز «سيرفيس لابتوب 7» القائم على «أرم»، ولكن إذا تمكنت من تجاوز هذه العقبات، فسوف تحصل على جهاز كمبيوتر محمول خفيف الوزن وطويل الأمد يعمل بنظام «ويندوز».* لينوفو يوغا 9 آي 14 جيل 9 Lenovo Yoga 9i 14 Gen 9 (2.9 رطل : 1.315 كيلوغرام) - أفضل كمبيوتر محمول 2 في 1 خفيف الوزن.جهاز الكمبيوتر المحمول القابل للتحويل المتميز من «لينوفو» رقيق للغاية وخفيف الوزن وصغير الحجم. لا يبدو مختلفا بشكل كبير عن «لينوفو يوغا 7» القابل للتحويل متوسط المدى ولكنه أخف وزنا بشكل ملحوظ بأقل من 3 أرطال. يوفر الوزن الأخف ميزة واضحة في تخفيف العبء عند السفر مع الجهاز، ولكنه يجعل الجهاز القابل للتحويل أكثر قابلية للإدارة في وضع الكمبيوتر اللوحي أيضا.كما يرفع مستوى لينوفو يوغا 9 آي شاشته عالية الدقة «أوليد» والصوت المذهل الذي تحصل عليه من مفصلته الفريدة ذات شريط الصوت الدوار. كما أن مخرجات الصوت/الفيديو الخاصة به استثنائية وتمنح هذا الجهاز متعدد الاستخدامات دفعة قوية كجهاز ترفيهي. (الشرق الاوسط)