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تكنولوجيا وعلوم

بلاغات عن أعطال في تطبيق "إكس" حول العام

Lebanon 24
10-03-2025 | 10:20
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أبلغ مستخدون حول العالم، عن عطلٍ طرأ في تطبيق "إكس"، ما أدى إلى توقف الموقع لدقائق.
 
 
وفي وقتٍ لاحقٍ، عاد التطبيق للعمل، بينما لم تُصدر الشركة أيّ بيان أو توضيح عما حصل.
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