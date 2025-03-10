بلاغات عن أعطال في تطبيق "إكس" حول العام

أبلغ مستخدون حول العالم، عن عطلٍ طرأ في تطبيق "إكس"، ما أدى إلى توقف الموقع لدقائق.

وفي وقتٍ لاحقٍ، عاد التطبيق للعمل، بينما لم تُصدر الشركة أيّ بيان أو توضيح عما حصل.