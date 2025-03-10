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تكنولوجيا وعلوم

تحديث جديد لتطبيق Google Maps على أيفون

Lebanon 24
10-03-2025 | 17:00
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أطلقت غوغل تحديثًا جديدًا لتطبيق Google Maps على أجهزة آيفون يتضمن تغييرات جذرية في واجهة المستخدم، حيث تم استبدال معظم شاشات العرض الكاملة بنوافذ مساعدة sheets ذات تصميم حديث، في هذا التحديث أصبح لكل نافذة أسفل الشاشة حواف أكثر استدارة، ما يضفي لمسة جمالية ويساهم في تحسين تجربة المستخدم.
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عند فتح التطبيق، يلاحظ المستخدم أن جميع النوافذ السفلية تظهر بتصميم محدث، وعند النقر على قائمة مكان معين وسحبها للأعلى، تبقى الخريطة مرئية في الجزء العلوي خلف شريط الحالة، تساهم هذه الخاصية في الحفاظ على السياق البصري أثناء التنقل داخل التطبيق، مما يجعل عملية البحث والاستكشاف أكثر سلاسة، خاصة عند استخدام الهاتف بيد واحدة.

كما تم تعديل طريقة إغلاق القوائم؛ فلم يعد يتم استخدام زر الرجوع التقليدي الموجود على الجانب الأيسر من شريط البحث، بل ظهر الآن زر "إكس" في الزاوية اليمنى بجانب أيقونة المشاركة، وقد أدت هذه الخطوة إلى إزالة ميزة البحث من داخل النافذة المساعدة، مما يسهل الإغلاق ويوفر تجربة استخدام أكثر انسجامًا مع التطبيقات الأخرى مثل Apple Maps.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت واجهة الاتجاهات تحسينات ملحوظة، بعد النقر على زر الإجراء العائم، تبقى صفحة إدخال الوجهة كما هي في وضع الشاشة الكاملة، لكن عند إدخال الموقع المطلوب، تُعرض معلومات نقطة البداية والنهاية في مستطيل عائم أعلى الشاشة، بينما تم نقل مفتاح اختيار وسيلة النقل إلى الجزء السفلي لتسهيل الوصول إليه. (اليوم السابع)
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