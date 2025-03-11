"غوغل" تزيل ميزة مهمة من تطبيق متجر "Play Store"

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أزالت شركة غوغل في آخر تحديث لتطبيق متجرها للتطبيقات "Play Store" ميزة مشاركة التطبيقات المفيدة للمستخدمين.وظهرت الميزة لأول مرة في عام 2021 وسمحت لمستخدمي أجهزة أندرويد باستخدام خيار "المشاركة السريعة" (Quick Share) لإرسال التطبيقات إلى الآخرين.لكن "غوغل" ألغت في آخر تحديث لتطبيق "Play Store"، هذه الميزة رسميًا، بحسب تقرير لموقع "Digital Trends" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت "العربية Business".وجعلت ميزة مشاركة التطبيقات عملية مشاركة التطبيقات أسهل للأشخاص في المناطق ذات إشارات الواي فاي أو الخلوية الضعيفة.وتُعتبر هذه ميزة مفيدة بشكل خاص لإضافة تطبيقات حجمها كبير مثل الألعاب أو شيء مثل "فوتوشوب"، خاصة إذا كان المستخدم يعيش في منطقة ريفية حيث تكون سرعات التنزيل القصوى محدودة.لم تقدم "غوغل" سببًا لإزالة هذه الميزة، ولكن لا تزال هناك خيارات متاحة لمن يحتاج إليها.