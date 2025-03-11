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تكنولوجيا وعلوم
روسيا.. محركات مبتكرة لإخراج المركبات الفضائية من المدار
Lebanon 24
11-03-2025
|
05:46
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أعلن
المكتب الإعلامي
لجامعة سيبيريا للطيران أن العلماء يعملون على ابتكار محركات تسمح للمركبات الفضائية بمغادرة مدارها والدخول إلى الغلاف الجوي ثم الاحتراق.
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ووفقا للمكتب، سيساعد هذا على تقليل الحطام الفضائي.
ويقول مصدر في المكتب: "قدم طلاب وأساتذة الجامعة لأول مرة مفهومهم لأنظمة الدفع لإخراج المركبات الفضائية من المدارات القريبة من الأرض، التي استنفدت حياتها النشطة، وتحولت في الأساس إلى حطام فضائي".
ويشير الخبراء، إلى أن مدة خدمة الأجهزة الفضائية الصغيرة هي 3-5 سنوات ومعظمها غير مزودة بأجهزة خاصة لإخراجها من المدارات والتخلص منها نهائيا. لذلك تبقى عدة سنوات تدور في الفضاء وتشكل خطرا حقيقيا على المركبات الفضائية العاملة بما فيها المحطة الفضائية الدولية.
ويقول
البروفيسور
فلاديمير
نزاروف من قسم محركات الطائرات: "لحل مشكلة الحطام الفضائي أهمية كبيرة بالنسبة للملاحة الفضائية. لذلك بدأنا بابتكار أنظمة فرملة
صغيرة
الحجم من نوع خاص من شأنها أن تقلل من
سرعة
الأجهزة الفضائية الصغيرة، ونقلها إلى مدارات منخفضة، حيث تدخل تحت تأثير الجاذبية الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي وتحترق".
ووفقا لبيانات الجامعة، يستخدم في هذه الأنظمة وقود صديق للبيئة -أوكسجين وميثان. وقد صنع المحرك المعروض باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من سبيكة مقاومة لحرارة. (روسيا اليوم)
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