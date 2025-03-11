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تستعد آبل لإجراء تغييرات كبيرة في تصميم أنظمتها التشغيلية مع القادمة من أنظمة iOS و iPadOS و macOS، وفقًا لتقرير نشرته وكالة .وتهدف إعادة التصميم إلى تحقيق مزيد من التناسق في تجربة استخدام برمجيات الشركة، إذ ستؤثر التعديلات في تصميم الأيقونات والقوائم والتطبيقات والنوافذ وأزرار النظام.وتشير المصادر إلى أن التغييرات قد تستلهم بعض عناصرها من visionOS، وهو نظام التشغيل المُخصص لنظارة Vision Pro، ويتميز هذا النظام بعناصر تصميم أكثر شفافية، وواجهات طافية، وأيقونات مستديرة للتطبيقات.ويُعد هذا التحديث الشامل من نوعه منذ طرح نظام iOS 7 في عام 2013 ونظام macOS Big Sur في 2020.وكان iOS 7 قد شهد تغييرًا جذريًا تحت إشراف المصمم السابق آيف، الذي الشركة، في حين تميز نظام Big Sur بدعمه تطبيقات آيباد، وتشغيله اعتمادًا على معالجات “آبل سيليكون”.ومع ذلك، لا يبدو أن التحديثات المرتقبة ستتضمن تغييرات جوهرية مماثلة، باستثناء استمرار تطوير مزايا Apple Intelligence التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي لم تتوفر بعدُ في كافة تطبيقات الشركة.وكانت آبل قد كشفت عن مزايا Apple Intelligence مع iOS 18، إذ قدمت مزايا متقدمة لمعالجة الصوت والصور والنصوص، إلى جانب نسخة مُحسنة من المساعد الصوتي سيري.وأطلقت آبل العديد من هذه المزايا لاحقًا، لكن التحسينات الجديدة في سيري لم تصدر بعدُ، إذ أعلنت آبل حديثًا أنها ستكون متاحة “خلال العام المقبل”.ومن المقرر أن تكشف آبل عن الجديدة المُنتظرة من أنظمة التشغيل الخاصة بها منتصف العام الجاري، على أن تطلقها في وقتٍ لاحق من العام.