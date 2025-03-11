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تكنولوجيا وعلوم

تغييرات مرتقبة على أنظمة التشغيل الخاصة بـ"أبل"

Lebanon 24
11-03-2025 | 06:39
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تستعد آبل لإجراء تغييرات كبيرة في تصميم أنظمتها التشغيلية مع الإصدارات القادمة من أنظمة iOS و iPadOS و macOS، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ.
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وتهدف إعادة التصميم إلى تحقيق مزيد من التناسق في تجربة استخدام برمجيات الشركة، إذ ستؤثر التعديلات في تصميم الأيقونات والقوائم والتطبيقات والنوافذ وأزرار النظام.

وتشير المصادر إلى أن التغييرات قد تستلهم بعض عناصرها من visionOS، وهو نظام التشغيل المُخصص لنظارة Vision Pro، ويتميز هذا النظام بعناصر تصميم أكثر شفافية، وواجهات طافية، وأيقونات مستديرة للتطبيقات.

ويُعد هذا التحديث الشامل الأول من نوعه منذ طرح نظام iOS 7 في عام 2013 ونظام macOS Big Sur في 2020.

وكان iOS 7 قد شهد تغييرًا جذريًا تحت إشراف المصمم السابق جوني آيف، الذي غادر الشركة، في حين تميز نظام Big Sur بدعمه تطبيقات آيباد، وتشغيله اعتمادًا على معالجات “آبل سيليكون”.

ومع ذلك، لا يبدو أن التحديثات المرتقبة ستتضمن تغييرات جوهرية مماثلة، باستثناء استمرار تطوير مزايا Apple Intelligence التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي لم تتوفر بعدُ في كافة تطبيقات الشركة.

وكانت آبل قد كشفت عن مزايا Apple Intelligence مع iOS 18، إذ قدمت مزايا متقدمة لمعالجة الصوت والصور والنصوص، إلى جانب نسخة مُحسنة من المساعد الصوتي سيري.

وأطلقت آبل العديد من هذه المزايا لاحقًا، لكن التحسينات الجديدة في سيري لم تصدر بعدُ، إذ أعلنت آبل حديثًا أنها ستكون متاحة “خلال العام المقبل”.

ومن المقرر أن تكشف آبل عن الإصدارات الجديدة المُنتظرة من أنظمة التشغيل الخاصة بها منتصف العام الجاري، على أن تطلقها في وقتٍ لاحق من العام.
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