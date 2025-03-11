ثغرة أمنية في "بلوتوث" تهدد مليار جهاز حول العالم.. اكتشفوها

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كشف باحثون في شركة الأمن السيبراني "تارلوجيك" عن ثغرة أمنية خطيرة داخل شريحة البلوتوث "ESP32"، والتي قد تؤثر على أكثر من مليار جهاز عالميًا. ووفقًا لتقرير نشره "Mashable"، يمكن استغلال هذه الثغرة من قبل المهاجمين لاختراق الأجهزة الذكية وانتحال شخصيتها للوصول إلى البيانات المخزنة عليها.وأوضحت الأبحاث أن المتسللين قادرون، عبر أوامر محددة، على تجاوز آليات الحماية الأمنية، مما يمكنهم من التجسس على المستخدمين أو تنفيذ هجمات أكثر تعقيدًا.وتُعد شريحة "ESP32"، التي تصنعها شركة "إسبريسيف" الصينية، من أكثر الشرائح استخدامًا في أجهزة إنترنت الأشياء، حيث توفر اتصالًا عبر شبكات واي فاي وبلوتوث. وكانت الشركة قد أعلنت في عام 2023 عن بيع مليار من هذه الشريحة عالميًا، ما يجعل الثغرة قلق أمني واسع النطاق.وأشار باحثو "تارلوجيك" إلى أن هذه الثغرة تتيح للجهات الخبيثة تنفيذ هجمات انتحال الشخصية، مما قد يؤدي إلى اختراق الأجهزة الحساسة مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. كما كشف الفريق البحثي عن 29 وظيفة مخفية ضمن برنامج تشغيل البلوتوث، يمكن استغلالها لاختراق الأجهزة والوصول إلى المعلومات السرية.ويحث الخبراء الشركات والمستخدمين على اتخاذ تدابير أمنية مشددة، بانتظار إصدار تحديثات برمجية لإغلاق هذه الثغرة وحماية الأجهزة من الهجمات المحتملة. (ارم نيوز)