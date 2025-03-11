غوغل تستعد لمعركة قضائية جديدة

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أسقطت اقتراحًا لإجبار غوغل التابعة لشركة ألفابت على بيع استثماراتها في شركات الذكاء الاصطناعي، بما فى ذلك شركة أنثروبيك المنافسة لشركة أوبن إيه آى، لتعزيز المنافسة فى البحث عبر الإنترنت.ولا تزال وائتلاف من 38 محاميًا عامًا للولاية يسعون إلى الحصول على أمر قضائي يلزم غوغل ببيع متصفح كروم واتخاذ تدابير أخرى تهدف إلى معالجة ما قاله القاضى بأنه احتكار جوجل غير القانوني للبحث، وفقًا لأوراق المحكمة المقدمة في .وكتب المدعون: "الحلم الأمريكى يتعلق بقيم أعلى من مجرد الرخيصة والخدمات المجانية عبر الإنترنت، تشمل هذه القيم حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية الابتكار وحرية المنافسة في سوق غير مشوهة باليد المسيطرة لمحتكر".وقالت شركة أمريكية للتكنولوجيا التعليمية في دعوى قضائية إن نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي من غوغل تؤدي إلى تآكل الإنترنت، متحدث باسم جوجل إن "المقترحات الشاملة تستمر في تجاوز قرار المحكمة بأميال، وستضر بمستهلكي أمريكا واقتصادها وأمنها القومي".ولم يستجب متحدث باسم أنثروبيك على الفور لطلب التعليق.الرئيس دونالد ترامب إنه سيواصل حملته الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي بدأت خلال ولايته الأولى واستمرت في إدارة الرئيس السابق جو بايدن. وقد استعان ترامب بمحامية مكافحة الاحتكار المخضرمة جيل سلاتر لقيادة جهود .وتمتلك غوغل حصة أقلية بقيمة مليارات الدولارات في أنثروبيك. وكتبت أنثروبيك إلى المحكمة في فبراير أن خسارة الاستثمار من شأنها أن تمنح ميزة تنافسية لشركة OpenAI وشريكتها مايكروسوفت.وأظهرت الأدلة التي حصل عليها المدعون منذ تقديم مسودة توصيتهم في نوفمبر وجود خطر يتمثل في أن حظر جوجل من استثمارات الذكاء الاصطناعي "قد يتسبب في عواقب غير مقصودة في مجال الذكاء الاصطناعي المتطور"، كما قالوا في الاقتراح النهائي يوم الجمعة. وطلبوا إلزام جوجل بإخطار الحكومة مسبقًا بشأن الاستثمارات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي التوليدى.قدمت غوغل، التي قالت إنها ستستأنف، اقتراحها الخاص الذي من شأنه أن يخفف الاتفاقيات مع أبل وغيرها لتعيين جوجل كمحرك بحث افتراضي على الأجهزة الجديدة. حدد قاضي المقاطعة أميت ميهتا موعدًا للمحاكمة على المقترحات في نيسان.وتعد هذه القضية الضخمة واحدة من العديد من قضايا مكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى. تواجه Apple و Meta Platforms و Amazon أيضًا مزاعم بالحفاظ على احتكارات غير قانونية في أسواقها الخاصة.(اليوم السابع)