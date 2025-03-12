ناسا تحدد موعدا جديدا لعودة روادها "العالقين" في المحطة الفضائية إلى الأرض

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تغير موعد عودة رواد الفضاء العالقين في مرة أخرى، حيث أعلن مسؤولو أن الثنائي من أن يعودا من الفضاء الدولية (ISS) في 16 أذار، قبل ثلاثة أيام تقريبًا من الموعد المتوقع، حيث أمضى سونيتا ويليامز وبوتش ويلمور الآن أكثر من تسعة أشهر في الفضاء بعد تأخير عودة مهمتهما الأصلية التي كان يفترض أن تستمر ثمانية أيام فقط، وذلك بسبب مشاكل فنية في مركبتهما الفضائية طراز بوينج.ووفقا لما ذكرته صجيفة "ديلى ميل" البريطانية، يخططا ويليامز وويلمور للعودة إلى الأرض داخل مركبة فضاء سبيس إكس التي رست بالفعل في الفضاء الدولية، لكنهما لا يستطيعان المغادرة حتى تجلب مركبة سبيس إكس مختلفة فريقًا جديدًا من رواد الفضاء إلى الفضاء ليحلوا محل الثنائي العالق.ستنطلق هذه المهمة، المسماة Crew-10، في 12 أذار، ومن المتوقع أن يصعد طاقمها المكون من أربعة رواد فضاء إلى الفضاء الدولية في 13 مارس، ويغادر رواد الفضاء الأربعة بعد حوالي ثلاثة أيام من تسليم مهمة Crew-10يتقاسم طاقم الفضاء الدولية المغادر الفضاء عادة مع الطاقم القادم لمدة خمسة أيام تقريبًا في ما يُعرف باسم "فترة التسليم". وهذا يسمح لهم بجعل الطاقم الجديد على دراية بعمليات الفضاء ويضمن انتقالًا سلسًا.ولكن هذه المرة، قررت وكالة تقصير فترة التسليم إلى يومين فقط للحفاظ على الطعام على متن الفضاء الدولية وفتح المزيد من فرص الانفصال لطاقم ستارلاينر في حالة تداخل الطقس مع عودتهم في 16 .وربما لاقت أخبار عودتهم السريعة إلى الوطن استحسانًا من عائلات ويليامز وويلمور، الذين قضوا آخر 278 يومًا بدون أحبائهم. (اليوم السابع)