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تكنولوجيا وعلوم

صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية

Lebanon 24
12-03-2025 | 05:00
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تعد سمكة قرش على شكل غيتار، ومرجان على شكل مروحة، وقواقع سامة تعيش في أعماق البحار ومجهزة بأسنان من بين 866 نوعًا غير معروفة سابقًا تم اكتشافها كجزء من جهد طموح لتوثيق الحياة البحرية.
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تم العثور على نوع جديد من أسماك القرش القيثارة قبالة سواحل موزمبيق وتنزانيا.

وقد عثر غواصون وغواصات موجهة ومركبات يتم التحكم فيها عن بعد خلال 10 رحلات استكشافية في المحيط على هذه الأنواع، والتي اعتبرت جميعها جديدة، وفقًا لـ Ocean Census، وهو تحالف عالمي لحماية الحياة البحرية.
اكتشف علماء يستكشفون المياه القريبة من جزر المالديف نوعًا جديدًا من الشعاب المرجانية الثمانية.

يهدف المشروع، الذي يمتد لعشر سنوات، إلى سد الثغرات الهائلة في معرفة العلماء بأعماق المحيطات. وصرحت ميشيل تايلور، خبيرة الشعاب المرجانية في جامعة إسيكس والباحثة الرئيسية في تعداد المحيطات، بأن نطاق الاكتشافات هائل.

وقالت تايلور لشبكة CNN من على متن سفينة الأبحاث "فالكور" التابعة لمعهد شميدت للمحيطات أثناء رحلة استكشافية مدتها 35 يومًا إلى جزر ساندويتش الجنوبية في جنوب المحيط الأطلسي: "ربما تم اكتشاف 10% فقط من الأنواع البحرية.. وبالنسبة للأنواع التي تم اكتشافها... مع تعداد المحيطات، فقد تم اكتشاف مجموعة واسعة من الأصناف؛ لذلك كل شيء من أسماك القرش إلى الأسماك الأنبوبية إلى الرخويات (مثل القواقع) إلى الشعاب المرجانية الصغيرة الجميلة."
تمكن العلماء من التعرف على الأنواع غير المعروفة سابقًا على مدى فترة 16 شهرًا.

وعثر العلماء على النوع الجديد على أعماق تتراوح بين 3 أقدام (متر واحد) إلى 3.1 ميل (4990 متراً)، وذلك من خلال التحليل الذي أجراه علماء مشاركون في شبكة تعداد علوم المحيطات، والتي تضم أكثر من 800 عالم من 400 مؤسسة.

وكانت تايلور واثقة من أن الحملة التي تشارك فيها ستضيف أنواعًا جديدة إلى القائمة، بما في ذلك ما تشتبه في أنه مرجان غير معروف جُمع قبل ثلاثة أيام. وقالت: "هذه منطقة نائية للغاية من العالم. استغرق الوصول إليها ثمانية أيام على متن قارب من جنوب تشيلي. نادرًا ما يزورها أحد".

وقالت تايلور، المتخصصة في المرجان، إن أحد الاكتشافات الجديدة المفضلة لديها كان المرجان الثماني الأنيق، الذي يحتوي على ثمانية مخالب، ويوجد في جزر المالديف، وهو أكثر ليونة ومرونة من أنواع المرجان الأخرى.
ومن بين الاكتشافات الرائعة الحلزون <a class='entities-links' href='/entity/2143052115/البحري/ar/1?utm_term=PublicFigures-البحري&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-البحري&id=197551&catid=0&pagetype=PublicFigures'>البحري</a> السام المسمى Turridrupa magnifica.

كما عثر على قرش القيثارة، الذي ينتمي إلى جنس يُعرف باسم رينوباتوس، قبالة سواحل موزمبيق وتنزانيا. يتميز بشكله المميز، ويُظهر الحيوان خصائص كل من أسماك القرش والشفنين.

وقال تايلور: "أنواع أسماك القرش تتناقص أعدادها بشكل كبير في كل محيطات العالم، لذا فإن اكتشاف نوع جديد هو أمر خاص للغاية".
يزدهر هذا النوع غير المعروف سابقًا من نجم البحر في الظروف القاسية لحقل تنفيس المياه الحرارية في جوتول في القطب الشمالي.

واكتشفت بعثة استكشافية منفصلة أنواعًا جديدة، مثل البطلينوس، ورخويات بحرية ذات صدفة مخروطية، ونجم البحر، في المياه القطبية على عمق 3053 مترًا (10,000 قدم) في بحر النرويج-غرينلاند. وتزدهر هذه الكائنات هناك في بيئة شديدة التباين في درجات الحرارة. (cnn science)
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