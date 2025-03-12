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تكنولوجيا وعلوم
مزايا جديدة من تيك توك لحماية المراهقين وتعزيز التحكم الأبوي
Lebanon 24
12-03-2025
|
09:31
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أعلنت منصة مشاركة مقاطع الفيديو تيك توك يوم الثلاثاء إطلاق مزايا جديدة لحماية المستخدمين المراهقين، إذ أصبح بإمكان الآباء الآن حظر استخدام التطبيق خلال أوقات محددة، إلى جانب الاطلاع على قوائم المتابعين والمُتابَعين
الخاصة
بأبنائهم، وذلك عبر ميزة “الاقتران العائلي Family Pairing”.
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وستبدأ تيك توك تشجيع المستخدمين الشباب على الابتعاد عن هواتفهم ليلًا، والحصول على قسط من الراحة.
وتتيح ميزة “الابتعاد عن الشاشة Time Away” للآباء حظر وصول أبنائهم إلى تيك توك خلال أوقات محددة يختارونها سابقًا، مثل أوقات الدراسة وأوقات
النوم
.
ويمكن للآباء ضبط جدول زمني متكرر لمنع الوصول إلى التطبيق تلقائيًا. وفي حال طلب المراهق تمديد الوقت المسموح، فإن القرار النهائي
يعود
إلى الأهل.
ومع التحديثات الجديدة، أصبح بإمكان الآباء الاطلاع على قائمة الحسابات التي يتابعها أبناؤهم، وكذلك من يتابعهم، بالإضافة إلى معرفة الحسابات التي حظرها المراهق.
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